ALAIN, Jeannine Julien



À l'Hôpital régional de Portneuf, Saint-Raymond, le 8 avril 2020, à l'âge de 87 ans et 4 mois, est décédée madame Jeannine Julien, épouse de feu monsieur Fernand Alain, fille de feu monsieur Arthur Julien et de feu madame Laura Fillion. Elle était native de Saint-Basile et demeurait à Donnacona.et de là, au cimetière paroissial, sous la direction duMadame Julien laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Denise Clermont), Denis (Colette Asselin), Mario (Louise Légaré) et Marlène; ses petits-enfants: Jonathan (Nadia Tremblay), Sébastien (Sahra Fonseca), Valérie (Kevin Picard), Marie-Pier (Mathieu Langlois), Élisabeth (Mathieu Royer), Samuel (Érika Thibodeau); ses arrière-petits-fils: Jayke, Emrick, Thomas et Antoine. Elle était la soeur et la belle-soeur de: feu Roméo (Gilberte Julien), feu Thérèse, feu Irène (feu Julien Jobin), Aline (feu André Bédard); feu Jean-Louis Alain (feu Lorraine Chabot), Paul Alain (Monique Roy), feu Madeleine Alain (Jacques Giroux, Claudette Matte), feu Roger Alain (feu Lucette Fiset), Denise Alain. Elle laisse également dans le deuil Linda Auger, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'hôpital régional de Portneuf pour les bons soins prodigués, en particulier Alexandra Pelletier pour son grand humanisme ainsi qu'à tout le personnel de la RI du Château Bellevue de Donnacona. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue St-Cyrille, Saint-Raymond (Qc) G3L 1W1. https://www.fsssp.ca/