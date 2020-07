CÔTÉ, Berthe



Au Centre d'hébergement du Boisé, le 6 juillet 2020, à l'âge de 100 ans, est décédée madame Berthe Côté. Elle était la fille de feu dame Marie-Alice Bérubé et de feu monsieur Louis Côté. Elle demeurait à Québec.La direction des funéraillesa été confiée à laLa famille recevra les condoléances le samedi 25 juillet 2020 de 13h à 14 h en l'église Saint-Mathieu (3155, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec).L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil son frère, Georges-Julien (Père Mariste) ainsi que sa belle-sœur, Pierrette Rousseau et plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle a rejoint dans l'éternité son frère Louis-Philippe et ses sœurs : Georgette (Marcel Paquin), Thérèse (Louis-Philippe Pelletier), Adrienne (Donald E. Anderson) et Louisette (Gérard Pelletier). La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement du Boisé (2e étage, le Sentier) pour l'excellence des soins prodigués et toute l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 402-625, avenue du Président Kennedy, Montréal (QC) H3A 3S5. Tél. : 1-866-343-2262 ; www.recherchecancer.ca