Cale Makar de retour, Nathan MacKinnon absent de l’entrainement

Alors que Cale Makar était de retour sur la patinoire jeudi, c’était au tour d’un autre joueur important de l’Avalanche du Colorado de manquer à l’appel, Nathan MacKinnon.

Finaliste pour le trophée Calder, Makar n’avait pas été revu sur la glace après avoir quitté prématurément l’entraînement des siens samedi. Aucune précision sur son état de santé n’avait été apportée par l’Avalanche dans les derniers jours.

Le jeune défenseur de 21 ans a patiné en solitaire jeudi, mais n’a pas joint ses coéquipiers pour un match intraéquipe.

«C’est bien que Cale soit de retour, c’est un signe positif, a dit l’entraineur-chef Jared Bednar à Colorado Hockey Now après la pratique. Il recommence à travailler individuellement et on espère qu’il pourra rejoindre rapidement le groupe et être prêt pour le départ à Edmonton.»

L’absence de Nathan MacKinnon a également retenu l’attention jeudi. L’attaquant vedette de l’Avalanche avait pourtant pris part à la séance d’entraînement de mercredi et avait été l’un des derniers à quitter la glace, a indiqué Colorado Hockey Now. Il s’était également adressé aux journalistes par visioconférence.

Le capitaine de la formation, Gabriel Landeskog, et Bednar ont refusé de commenter l’état de santé de MacKinnon.