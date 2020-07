TALBOT, Marie-Paule



À IUCPQ (Hôpital Laval), Québec, le 17 juillet, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Marie-Paule Talbot, épouse de feu monsieur Victor Bélanger. Née à St-Paul-de-Montminy, le 5 avril 1925, elle était la fille de feu dame Lucienne Blais et de feu monsieur Octave Talbot. Elle demeurait à Québec.Les cendres seront déposées au Columbarium La Seigneurie à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs: Fernand (feu Pauline Roy), Roméo (feu Gisèle Lemelin), Lucienne (feu Guy Doré), Claudette (feu Philippe Pruneau), Georgette (Noël Marcoux); les membres de la famille Bélanger ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Elle était également la sœur de Louisette, Paul-Émile, Mariette (Sid Peck), tous décédés. La famille remercie tout le personnel du 4e et 5e étage de la Résidence La Clairière pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Compenser l'envoi de fleur par un don à une fondation de votre choix.