LAJOIE, Lucien



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 26 mars 2020, à l'âge de 93 ans et 2 mois, est décédé monsieur Lucien Lajoie. Il était le fils de feu François-Xavier Lajoie et de feu Clara Paradis. Il est parti rejoindre son épouse adorée, feu Gemma Simard, ainsi que ses filles France et Andrée, qu'il chérissait. Il laisse dans le deuil son fils Daniel (Julie Thibodeau), sa fille Dominique (Pierre Drouin); ses petits-enfants : Manon Lajoie (René Caron), Julie Drouin (Philippe Langlois), Joëlle Drouin (Andrew Carrier-Blais), Gabriel Drouin, Audrey Lajoie (Raphaël Bizier), Xavier Lajoie (Laury Caron); ses arrière-petits-enfants : Elianna, Alexy, Raphaëlle, Élise, Brandon et Arielle. Il était le frère de : Robert (Jeannine Devost), René (Ghislaine Riverin), Louis-Aimé (Marguerite Larouche), Fernand ainsi que Marie. Il laisse également dans le deuil ses belles-sœurs: Rose-Aimée (feu Joseph Lajoie), Madeleine Bérubé (feu Raymond Lajoie), Thérèse Arsenault (feu Réal Lajoie) et Claire St-Arnault. Sont également affectés par son départ ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Il a rejoint ses nombreux autres frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Tout en respectant les mesures sanitaires et la distanciation social, la famille recevra les condoléances au :La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don au Club des petits déjeuners (135-G, boulevard de Mortagne, Boucherville (Québec) J4B 6G4, info@clubdejeuner.org)