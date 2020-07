TREMBLAY, Pauline Verret



Au CHSLD de Saint-Gervais, le 11 juillet 2020, à l'âge de 88 ans et 10 mois, est décédée madame Pauline Verret Tremblay, épouse de feu monsieur René Tremblay, fille de feu Léon Verret et de feu Valeda Isabelle. Elle demeurait à Saint-Gervais, autrefois à Lévis. L'ont précédée, ses frères et soeurs: Marcel, Isabelle, Léonidas, Benoît, Laétare, Pierre-Paul et leur conjoint(e). Elle laisse dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs: Alice Tremblay, Henri Tremblay (Marcelle Gauthier), Mgr Eugène Tremblay, feu Thérèse Tremblay, feu Irène Tremblay (Jacques Baril), Guy Tremblay et Lise Tremblay (Jocelyn Fortin); sa nièce Coralie Verret (Monique Leblanc); ainsi que plusieurs autre neveux et nièces. La famille remercie chaleureusement tout le personnel et les bénévoles du CHSLD de Saint-Gervais pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayon d'Espoir MRC Bellechasse. La famille vous accueillera au, à compter de 9h.