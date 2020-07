Comment refaire confiance?

J’ai 63 ans et mon mari était décédé au printemps 2019. Juste avant la pandémie, je m’étais inscrite sur un site de rencontre, car je me sentais prête à revivre en couple. Pas besoin de vous dire que la peur d’attraper la terrible maladie a mis fin très vite à mes envies. Depuis le déconfinement, j’aurais envie de me remettre sur le marché comme on dit, mais j’ai peur. Vous allez me dire que c’est déraisonnable et que j’aurais certains moyens de savoir si l’autre est à risque, mais je n’ose pas. Aidez-moi à retrouver le chemin de la confiance, j’aurais tellement envie de me coller sur quelqu’un.

Anonyme

Je n’ai aucun pouvoir miraculeux sur ce genre de chose, mais J’ose vous dire que quand le désir deviendra impérieux, votre peur disparaîtra d’elle-même. Souvenez-vous que pendant la pandémie,le chef de la Santé publique du Danemark avait dit que « ...les mesures de distanciation ne devaient pas empêcher les célibataires de rester actifs, puisque le sexe, c’est bien. »