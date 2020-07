MARANDA, Rachel Bélanger



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 14 juillet 2020, à l'âge de 83 ans, est décédée dame Rachel Bélanger, épouse de feu monsieur Raymond Maranda. Elle était la fille de feu monsieur Georges Bélanger et de feu dame Marie-Louise Bédard. Elle demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré.Par la suite, les cendres seront mises en niche sous la direction desElle laisse dans le deuil ses filles et ses gendres: Marie-Claude (Dave Hawey) et Maryse (Mario Ratté); son petit-fils adoré Samuel, ainsi qu'Alison Hawey (Aleck Zhekov) et Elizabeth Ratté (Luc Bourget et leur fille Zoé); son frère, ses sœurs, beaux-frères et belle-sœur: Lise (feu André Tremblay, Claude Cloutier), Marcel (Michèle Gaudreault), feu Ghislaine (Rock Demers), Lucille (Michel Tremblay) et elle était la sœur et belle-sœur de feu Georgette Bélanger (feu André Gailland), feu Lucienne Bélanger, feu Jeannette Maranda et feu Thérèse Maranda (feu Laurier Drouin). Elle quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille désire remercier sincèrement Ginette et Josée Bouchard pour l'accompagnement, les bons soins et toute l'attention portés à Rachel. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la La Fraternité Saint Alphonse, Père André Morency, 3812, boul. Sainte-Anne, Québec, (Québec) G1E 3M3, 418-821-0806