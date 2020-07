Deux enfants disparus en Mauricie

Un garçon de 9 ans et un autre de 12 ans manquent à l’appel depuis le début de l’après-midi, à Saint-Alexis-des-Monts, en Mauricie.

La Sûreté du Québec (SQ) s’est lancée à leur recherche dès qu’elle a reçu l’appel concernant leur disparition, vers 16 h.

«Les deux jeunes sont partis en bicyclette dans le voisinage aux alentours de 13 h, mais ne sont jamais revenus», précise la porte-parole de la SQ, Béatrice Dorsainville. Les recherches se poursuivent donc activement depuis la réception de l’appel.

Des véhicules de patrouilles, des policiers à pieds et des pompiers en véhicule tout-terrain sont mis à contribution pour retrouver les deux garçons le plus rapidement possible.

L’hélicoptère de la Sûreté du Québec survole également la région dans l’espoir de les apercevoir.

Plus de détails à venir...