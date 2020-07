PELLETIER, Paul-Yvon



À Montmagny, le 4 juillet 2020, à l'âge de 71 ans est décédé M Paul-Yvon Pelletier, époux de Mme Carmen Dubé et fils de feu Léopold Pelletier et de feu Rita Hunter. Il demeurait à Lévis (secteur St-Nicolas). Il laisse dans le deuil outre son épouse, sa fille Vicky Pelletier (Sylvain Trudel), ses petits-enfants: Jessica Thibault (Antony Mercier) et Gabriel Thibault, ses arrière-petits-fils: Jonatan et Lyam, ses frères et ses sœurs: Réjean (Thérèse Dubé), feu Réjeanne (feu Thérèse Saillant), feu Noëlline (feu André Boutet), Fernand (Hélène Fournier), Wilbrod (Lynn Pelletier), Michel (Chantal Denis), et Jean-Pierre, ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Céline, Marcel (Claudette Deraps), feu Clément (Murielle Nadeau), Gaétan (Nicole Laperrière); ainsi que plusieurs neveux et nièces autres parents et amis. Nos sincères remerciements à toutes les personnes qui ont tenté l'impossible lors de ce malheureux accident. La famille recevra les condoléances au complexede 13h à 15h.