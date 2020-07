GUAY, Denise



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 juillet 2020, à l'âge de 86 ans et 7 mois, est décédée madame Denise Guay, épouse de feu monsieur Vincent Bernier, fille de feu madame Anne-Marie Cloutier et de feu monsieur Alphonse Guay. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Stéphane, France (Pierre Boulanger), feu Richard (Lyne Tendland); ses petits- enfants: Vanessa, Sarah, Laurence et Christian; sa sœur Louise (Harold la France) et son frère Jacques (Gisèle Longchamps) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Madeleine (feu Gilbert Dufour) et feu André. Étant donné la situation qui prévaut actuellement et les mesures sanitaires en vigueur, aucune cérémonie ne sera célébrée. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie ultérieurement. La famille tient à remercier la Résidence Sélection de Lévis ainsi que la Résidence Villa Mon Repos pour leurs bons soins. Un remerciement tout particulier à madame Sophie Nolet pour son écoute attentive. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis (soins palliatifs), 143, rue Wolfe, Lévis, Québec, Tél. : 418 835-7188, Courriel : info@fhdl.ca Site web : www.fhdl.ca