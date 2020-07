PELLETIER, Marthe Juneau



Est décédée à l'hôpital Saint-François d'Assise, ce 2 juillet 2020, à l'âge de 92 ans. Elle était la fille de feu Éphrem Juneau et de feu Bernadette Laroche de Shawinigan et l'épouse de feu Lucien Pelletier. Elle demeurait à Beauport. La famille recevra les condoléances leà compter de 13h au sous-sol deMarthe laisse dans le deuil, ses trois enfants: François (Suzie Hébert), Jean (Carmen Lapointe) et Louise Marie (Jean Desbiens); ses cinq petits-enfants : Jean-François Pelletier (Sally Gendron-Boucher), Kevin Pelletier (Julie Fournier), Félix Pelletier, Isabelle Desbiens, Geneviève Brière (Jérôme Gagné), et ses cinq arrière-petits-enfants: Zaho, Morgan, Madisson, Hubert et Laurent; ses frères et sœurs: André (Jeannine Messe), Laurence (feu Roch Ouellet), René (Huguette Bolduc) et Reine ainsi que ses nombreux neveux et nièces. Elle était la sœur de feu: Gérard, Gertrude, Émilien, Madeleine, Mance, Jacques, Carmen, Guy et Aline. Elle laisse également dans le deuil son précieux ami Lucien Matteau ainsi que de nombreux amis. La mise en terre se fera le lundi 27 juillet au cimetière St-Joseph, 1483, rue de la Paix, à Shawinigan, à 11h30. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Royal Fleuri pour toute l'attention portée à son endroit ainsi que les membres du personnel de l'hôpital Saint-François d'Assise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Revivre, 261, rue St-Vallier Ouest, Québec, QC G1K 1K4, téléphone: (418) 523-4343, télécopie : (418) 523-7986, courriel : maison.revivre@gmail.com