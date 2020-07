BOURBOIN, Diane



À l'Hôpital de l'Enfant-ésus, le 5 juillet 2020, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Diane Bourboin, fille de feu monsieur Albert Bourboin et de feu madame Simone Bernier. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son fils Simon (Andrée-Anne Gagné); son petit-fils: Félix Martel; ses frères et sœurs: Michelle, feu Suzanne (feu Jean-Luc Giroux), Jean (Diane Trudel) et Pierre (Francine Nadeau); son ex-conjoint : Caroll Martel ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant du 3e étage de l'hôpital l'Enfant- Jésus pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec https://www.jedonneenligne.org/lasocietealzheimerdequebec/DIM/