PAQUET, Claude



Au Centre d'hébergement Sacré-Coeur, le 9 juillet 2020, à l'âge de 81 ans et 4 mois, est décédé monsieur Claude Paquet, époux de madame Liliane Côté, fils de feu madame Cécile Maheux et de feu monsieur Arthur Paquet. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 15 h 30.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Raynald (Sylvie Vallières) et Sylvie (Christian Nadeau); ses petites-filles: Mélodie, Alissa, Rosalie, Sarah-Jeanne, Isarose; son frère Jean-Yves (Hélène Lachance); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Côté, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du 3e étage du Centre d'hébergement Sacré-Cœur pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, tél: 418 683-8666, site web: www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.