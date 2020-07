VÉZINA, Pierre Henri (PH)



Enseignant dévoué et ardent syndicaliste.Il est décédé dans sa 81e année à Saint-Michel-de-Bellechasse, après une année à la résidence Croisée du bonheur à Beaumont. Il était le fils de feu Louis- Philippe Vézina et de feu Lucille Dallaire. Il était le frère de feu Françoise (feu Donald Kearns), de feu Louis (feu Pascale Germain, Louise Giroux), de Céline (Jockel Walling), de Michel (Claudette Tardif), de Paul (Huguette Bureau), de Simon (Annie Marchand) et de Marie. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces. Ainsi que ses grands amis Robert de La Foresterie et son épouse Jeannine Morin qui ont été pour lui une deuxième famille.Pour un don, une œuvre que Pierre avait à cœur depuis toujours: Le Domaine Notre-Dame inc., 83, Route Grand-Capsa, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,Québec, G3N 1P6. Les arrangements funéraires ont été confié à la :