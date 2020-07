[EN DIRECT 23 juillet] Tous les développements de la pandémie

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN

PLANÉTAIRE

Cas : 15 247 848

Décès : 623 863

CANADA

Cas : 112 006, 57 938 au Québec

Décès : 8868, 5662 au Québec

NOUVELLES

À LIRE | Au Mexique, aucun signe avant-coureur d’un ralentissement de la pandémie n’est visible. Et pour cause: le confinement n’y est toujours pas obligatoire et l’aide économique à la population y est insuffisante, selon des avis d’experts.

AFP

5h42 | Plus de 3 millions de cas déclarés en Europe.

AFP

Plus de 3 millions de cas du nouveau coronavirus ont été officiellement déclarés en Europe, dont plus de la moitié en Russie, au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 8h00 (heure de Paris).

L’Europe recensait jeudi matin 3 002 861 cas, pour un total mondial de 15 237 784 infections. Le continent reste la région la plus touchée en nombre de décès : 206 633 morts, sur 626 994 recensés dans le monde.

La Russie, pays européen recensant le plus grand nombre de cas (795 038 pour 12 892 décès), le Royaume-Uni (296 377 cas, 45 501 décès), l’Espagne (267 551, 28 426) et l’Italie (245 032, 35 082) sont les quatre pays du continent comptant officiellement plus de 225 000 cas sur leur territoire.

Ces nombres de cas diagnostiqués ne reflètent toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations, de nombreux pays n’utilisant les tests que pour le traçage ou ne disposant pas de ressources suffisantes pour mener de larges campagnes de dépistage.

5h25 | L'obligation du port du masque dans la rue largement suivie à Melbourne.

AFP

L’immense majorité des piétons croisés jeudi par l’AFP dans le centre de Melbourne portaient un masque, conformément à l’obligation édictée par les autorités locales pour tenter de contenir la hausse inquiétante des cas de coronavirus, et qui constitue une première en Australie.

L’État du Victoria (sud), dont Melbourne est la capitale, a encore enregistré jeudi 422 nouvelles contaminations. Il en avait recensé 484 mercredi, et le nombre quotidien de nouveaux cas y est supérieur à 100 depuis plus de deux semaines.

Pour freiner la progression de la maladie, les habitants de Melbourne sont tenus depuis jeudi minuit de porter un masque quand ils sortent de chez eux, au risque d’écoper d’une amende de 200 dollars australiens (environ 150 $).

Le premier ministre de l’État Daniel Andrews a estimé que les restrictions et le confinement partiel avaient permis de stabiliser le rythme des contaminations, et que la prochaine étape était de le faire ralentir.

« La stabilisation n’est pas suffisante », a-t-il dit aux journalistes.

« La population a très bien répondu », a-t-il ajouté.

Jeudi matin, la consigne du port du masque était très largement suivie.

« On n’a pas l’habitude de voir ça », confiait à l’AFP Zoie Dicker, une passante.

Dans les autres États du pays, le port du masque demeure rare.

Mais la progression des cas dans le Victoria a convaincu les habitants de se mobiliser pour enrayer l’épidémie.

L’Australie recense plus de 13 300 cas de COVID-19, et l’épidémie a fait 133 morts dans l’immense île-continent.

5h | Hausse de 60% du nombre de décès en Afrique du Sud.

AFP

L'Afrique du Sud a enregistré une hausse de près de 60% du nombre total de décès naturels au cours des dernières semaines, laissant les spécialistes penser que le nombre de décès liés au coronavirus est en fait beaucoup plus élevé que n'indiquent les statistiques officielles.

4h20 | Israël: les contaminations augmentent, Netanyahu nomme un coordinateur COVID-19.

AFP

0h00 | Les personnes racisées au pays vivent une situation économique plus précaire que les autres Canadiens depuis le début de la crise sanitaire et elles sont plus susceptibles que les autres citoyens de contracter la COVID-19.