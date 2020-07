Erin O’Toole contre la censure

La course à la chefferie du Parti conservateur fédéral ne passionne pas particulièrement les Québécois.

Elle est pourtant plus importante qu’on ne le croit : le Parti conservateur est le parti de l’alternance gouvernementale au Canada. Il n’est pas inutile d’y porter attention.

Deux candidats principaux s’affrontent : Peter MacKay et Erin O’Toole. Je n’entends pas revenir sur leurs querelles, mais porter attention à une proposition du second : celle d’affronter directement la censure de la gauche radicale et de restaurer les conditions du débat démocratique.

Liberté

Dans une vidéo mise en ligne le 17 juillet, O’Toole s’est ainsi engagé à lutter contre les bandes d’extrême gauche qui s’imposent sur les campus et qui, trop souvent, empêchent la tenue de conférences allant à contre-courant du politiquement correct. Avec raison.

L’extrême gauche voit les choses de manière simpliste : elle explique que la liberté d’expression ne devrait pas être celle de tenir des discours « discriminatoires » ou « haineux », puis colle systémiquement ces étiquettes aux propos qu’elle n’aime pas.

Hélas, trop souvent, devant ses manifestations, l’administration universitaire se couche, et cela, quand elle ne fait pas preuve de complaisance.

O’Toole veut ainsi obliger les universités à protéger la liberté d’expression dont elles devraient être les premières gardiennes et menace de couper leurs subventions fédérales si elles n’agissent pas en ce sens.

O’Toole dénonce aussi le biais idéologique de la radiotélévision fédérale.

S’il se montre excessif en proposant de définancer Radio-Canada, il a néanmoins raison de rappeler à l’ordre le diffuseur public qui, trop souvent, tombe dans la propagande, en prétendant faire évoluer les mentalités, selon la formule consacrée. L’État n’a pas pour mission d’endoctriner la population.

La prise de position d’O’Toole sur la liberté d’expression universitaire devrait réveiller la classe politique québécoise. Les jeunes caquistes en sont conscients. L’été passé, ils ont consacré leur université d’été à la question – j’ai eu le plaisir d’y faire une conférence. Le gouvernement Legault devrait assurer la défense de la liberté d’expression dans les universités et les obliger à prendre des engagements fermes en la matière.

Cet enjeu n’a pas été suffisamment pris au sérieux ces dernières années par les politiciens.

Québec

Et peu à peu, la cancel culture déborde dans la société. Elle la contamine. On s’habitue à la censure et plus encore, à l’autocensure. On assiste même à des campagnes de diffamation et de boycottage pour convaincre certains journaux de se débarrasser de leurs chroniqueurs jugés hérétiques.

Sur les médias sociaux, on constate que la jeunesse militante « progressiste » verse dans la violence verbale presque automatiquement, dès qu’elle rencontre une pensée qui n’est pas la sienne. Il n’est pas normal de traiter de racistes ou de sexistes tous ceux qui ne reprennent pas les slogans de l’extrême gauche. Les militants radicaux cherchent à détruire des réputations et des vies.

La prise de position d’Erin O’Toole est salutaire. Il serait bien qu’elle pousse les autres acteurs de notre vie politique à faire de même.