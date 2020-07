DROLET, Jacqueline Pouliot



Paisiblement, À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 juillet 2020, à l'âge de 72 ans, est décédée madame Jacqueline Pouliot, épouse de monsieur Guy Drolet, fille de feu monsieur Lorenzo Pouliot et de feu madame Irène Harrison. Elle demeurait à Lévis. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Lorraine (Aurélien Mimeault), feu Gaétane, Donald, Colette (Robert Deschênes), Reno, et Michèle (Guy Demontigny); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Drolet : Micheline, Lise et Robert (Paulette Pouliot); les enfants de son époux : Hélène et Martin; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.La famille désire remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que le personnel du CLSC de Saint-Romuald pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera au