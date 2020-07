GAUTHIER, Éliane Rouillard



À l'Hôtel-Dieu de Lévis le 8 juillet 2020, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Éliane Rouillard, épouse de feu monsieur Paul Gauthier, fille de feu Octave Rouillard et de feu Yvonne Gagné. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Étienne. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Yves Gauthier (Johanne Girard) et Nathalie Gauthier (Clermont Rouleau); ses petits-enfants : Matthieu Rouleau (Sabrina Morneau) et Catherine Rouleau (Jonathan St-Aubin), Julie Gauthier (Carlos Hernandez) et Émilie Gauthier; ses arrière-petits-enfants: Théodore Rouleau, Évaly et Eloïc St-Aubin; ses frères et soeurs : feu Réjean (Nicole Boucher), feu Marcel (Ghyslaine Lemelin), feu Jean-Charles (Colette Laferrière), Jean-Clément, Raynald (Monique Garneau), Gérard, Raymond (Noëlla Guillemette) et Claude; ainsi que les membres de la famille Gauthier, ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un remerciement au personnel du 8ème étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi qu'à la merveilleuse équipe de la résidence La Rose des Vents. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (https://www.alzheimerchap.qc.ca/).à compter de 13h.La mise en terre aura lieu le lendemain, soit le samedi 25 juillet à 13h, au cimetière de Saint-Paul de Monmtminy.