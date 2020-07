PELLETIER, Louise Simpson



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 8 juillet 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Louise Simpson, épouse bien-aimée de monsieur Raymond Pelletier. Elle était la fille de feu monsieur Albert Simpson et de feu dame Rose-Anna Demers. Elle demeurait à Beaupré.Les cendres seront déposées au cimetière paroissial sous la direction desElle laisse dans le deuil outre son époux Raymond, ses enfants: Denis, Marc (Denise Drouin), Christine (Don Bradley); ses petits-enfants: Christina (Reed Lister), Stéphanie (Graeme Fenn), Eileen, Dylan (Kristina Martin), Robbie et Alicia; ses arrière-petits-enfants: Tessa, Tilly et Emerson; son frère, feu Jerry; ses sœurs: feu Janine (feu Raymond Leclerc) et Suzanne (Michel Pacaud); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Sam Pelletier (Maxine Dill), feu Renée Pelletier (feu Jean-Paul Gagné). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier tout le personnel soignant du CHSLD 2 Rives de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour tout le soutien et les bons soins prodigués. Elle tient aussi à remercier Christian Paquet, Céline Picard et Thérèse Renaud-Poulin pour le support indispensable à Louise et sa famille. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/ et / ou La Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 312, Sillery (Québec) G1S 3G3 https://societealzheimerdequebec.com/don-en-ligne/don-3/personal