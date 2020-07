DROUIN, Jean-Marc



À l'Hôpital Fleury, le 20 juin 2020, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Jean-Marc Drouin, époux de feu madame Liliane Pelletier, fils de feu madame Béatrice Turmel et de feu monsieur Philibert Drouin. Il demeurait à Montréal.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 12 h 30. L'inhumation des cendres se fera au cimetière La Souvenance en toute intimité. Il laisse dans le deuil son fils Steve (Nancy Lajeunesse), ses petits-enfants: Samuel, Amély, Frédérick; ses frères et ses sœurs: feu Guy Drouin (feu Louisette Paré), Rachel Drouin, feu Jeannine Drouin (feu Lawrence Grondin), feu Yvon Drouin (Gisèle McCutcheon), feu Denis Drouin, feu Roger Drouin (Céline Surprenant), Gisèle Drouin (Marcel Fugère), Réjeanne Drouin (Martial Jacques), feu Claude Drouin (Jeannine Croteau), Louisette Drouin (Toussaint Boudreau), Huguette Drouin (Richard Camiré), Suzanne Drouin, Lucie Drouin (André Dostie); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille de son épouse: Micheline Pelletier (André Lamontagne), feu Jean-Marc Pelletier (feu Gisèle Huron) feu Marcel Pelletier (Gisèle Pearson); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'hôpital Fleury pour les bons soins donnés à mon père ainsi de m'avoir donné la chance de pouvoir passer beaucoup de temps avec mon père. Comme vous le savez, en ces temps de pandémie, je dois respecter un nombre de personne pour les funérailles. Pour le moment, c'est complet. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur de l'AVC du Canada.