Jonathan Toews dans une situation ambiguë

Le capitaine des Blackhawks de Chicago Jonathan Toews a nié, jeudi, avoir voté contre le plan de retour au jeu de la Ligue nationale de hockey (LNH) et la prolongation de la convention collective.

«Pour être honnête, je ne sais pas à quel point je veux expliquer mes raisons, mais je n’étais pas un de ceux qui ont voté non, a affirmé Toews en entrevue au Chicago Sun Times.

«J’ai voté oui, a insisté le représentant des joueurs des Blackhawks. Je voulais que les gars dans le vestiaire soient bien informés de la situation pour prendre leur décision. Mais au fond de moi, j’espérais que les gars votent oui.»

Selon les informations d’Elliotte Friedman, de Sportsnet, Toews et Jordan Martinook, des Hurricanes de la Caroline, auraient été les deux seuls à s’opposer au retour au jeu dans la LNH lors du vote tenu au mois de mai.

«Des gars m’ont dit que Toews était vraiment pénible pour certaines personnes dans l’Association des joueurs, mais ça partait de bonnes intentions», a dit Friedman dans la baladodiffusion "31 Thoughts ".

«Beaucoup de gens m’ont dit qu’il a été l’un des joueurs les plus bavards durant le processus de retour au jeu et qu’il posait beaucoup de questions [...] Il voulait savoir si c’était vraiment sécuritaire de jouer.»

Controverse

Toews fait parler de lui ces jours-ci et pas nécessairement pour les bonnes raisons. À la mi-juillet, ses propos sur la transmission de la COVID-19 avaient suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux.

«Une partie de moi se dit que de s’éloigner des gens et de s’isoler n’est pas vraiment la solution, avait dit Toews. Est-ce que quelqu’un sait vraiment comment on peut attraper ça? La meilleure chose à faire c’est de se reposer, de manger sainement, de faire attention à son corps et de faire les petites choses pour diminuer les risques. Quoi d’autre peut-on faire?»

Toews a encore suscité des questionnements cette semaine en quittant la séance d’entrainement de lundi et en ratant celle de mardi. L’entraineur-chef des Blackhawks Jeremy Colliton avait expliqué son absence en disant qu’il était «inapte à participer». Toews a précisé jeudi qu’il s’était absenté pour des raisons de «maintenance».