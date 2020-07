KOA Bas-Saint-Laurent, une destination idéale

Situé sur les bords du lac Saint-Mathieu, à Saint-Mathieu-de-Rioux, le camping KOA Bas-Saint-Laurent a développé au fil du temps sa propre personnalité, au bénéfice des amateurs de camping.

Fondée en 2011 par Thomas Gagnon et son fils Martin Bruneau, l’entreprise familiale a su se tailler une place de choix au Québec.

« Nous avons voulu créer un endroit unique dans un environnement naturel exceptionnel », raconte M. Gagnon, qui a aujourd’hui confié les opérations à son fils Martin et à sa conjointe Annick Lepage.

« Nous avons augmenté les possibilités de séjour en bâtissant des cabines et des chalets capables d’accueillir les gens qui veulent vivre chez nous et qui ne possèdent pas d’équipement de camping. »

Depuis 2016, il est classé cinq étoiles par Camping Québec. Construit à flanc de colline, il offre des sites spacieux et les plus privés possible. La vue sur le lac Saint-Mathieu et les montagnes est maximisée. L’ensoleillement est là du matin au soir.

Les sites sont le plus possible à l’abri des vents froids du nord-est.

Le site offre l’eau, les égouts, les prises électriques de 30 et de 50 ampères, le wifi et le câble télé.

SITES ET ACTIVITÉS

Vous retrouvez 252 sites spacieux pour tentes et véhicules récréatifs, 10 cabines de luxe climatisées et un chalet Prestige.

Vous pouvez aussi louer 13 sites de luxe avec dalles de béton, ensemble de patio et balançoire en bois rond.

Les activités sont nombreuses et variées. Il y a un programme d’animation complet avec diverses activités de loisirs, une salle d’entraînement, une salle communautaire ayant une capacité d’accueil de plus de 400 personnes, inaccessible cette saison.

Vous avez aussi la possibilité de vous baigner dans la piscine, de profiter du spa ou du mini-golf. Les plus jeunes apprécieront la piste de BMX, le trampoline géant, les jeux, la plage et le terrain de volleyball. Vous pouvez aussi louer des kayaks, des planches à pagaie, des canots et même des karts de golf.

Annuellement, le camping accueille plus de 6600 clients. Il génère des retombées économiques de l’ordre de 3 millions de $.

Après seulement cinq ans d’existence, en 2016 le Camping KOA Bas-Saint-Laurent a reçu le prix du camping de l’année au Québec parmi les 900 qui étaient admissibles.

En 2018, il est devenu le premier Resort au Canada parmi l’ensemble des franchisés KOA Inc, qui regroupent plus de 500 campings en Amérique du Nord. Il a reçu la note parfaite de 10/10/10 par Good Sam, un organisme qui classifie au-delà de 14 000 campings en Amérique.

Lors des visites d’assurance qualité de KOA, en 2017 et en 2019, visites qui ont lieu tous les deux ans, il s’est vu décerner la note de 600/600.

Cet été, il s’est classé 4e au Canada parmi les campings ayant les plus beaux points de vue à offrir à leur clientèle. Enfin, à l’automne 2019, le fondateur, Thomas Gagnon, a reçu la Médaille d’honneur de l’Assemblée nationale pour l’ensemble de son œuvre.

UNE CORDE DE PLUS

En octobre dernier, les propriétaires du camping ont ajouté une corde de plus à leur arc en inaugurant le Domaine Lac Saint-Mathieu.

Il s’agit d’un établissement touristique, situé sur les rives du lac, qui vise à accueillir les quadistes et les motoneigistes.

Tous les services nécessaires pour les adeptes de ces deux loisirs, comme l’essence, la nourriture et l’hébergement, sont offerts sur place. Tout a été créé en fonction des besoins des gens, en plus de leur offrir des circuits de découvertes un peu partout dans la région.

Alors, si vous êtes à la recherche d’une destination intéressante pour vos vacances, dans un décor enchanteur et facile d’accès, avec des services hors pair, le Camping KOA Bas-Saint-Laurent peut s’avérer un très bon choix. Info : (418) 783-2034, ou www.koabasstlaurent.com.

Les zecs, une belle option pour les campeurs

Le réseau Zec, qui compte 63 de ces territoires à la grandeur du Québec, peut devenir une référence intéressante pour vous offrir un endroit où camper en pleine nature et pratiquer des activités très différentes, comme la descente de rivières en canot. Plusieurs circuits de canot-camping sont aussi disponibles. Plusieurs zecs donnent le droit aux propriétaires de chiens d’avoir avec eux leur animal de compagnie. Aussi, les zecs peuvent vous offrir un séjour dans une yourte, en camping aménagé ou sauvage, dans une caravane, en refuge, en tipi, dans une auberge ou en chalet. Info.: www.reseauzec.com.