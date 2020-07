La triste réalité des CHSLD

À mon tour de venir m’épancher ! On sait tous que la vie est dure,même si certains bons côtés nous font souvent oublier à quel point l’humanité se comporte mal. Ça fait des années que tout le monde ferme les yeux sur les besoins de nos personnes âgées. À ma connaissance, ça fait au moins 30 ans qu’il se passe en CHSLD ce que la crise de la COVID-19 a enfin révélé.

Ça fait 30 ans qu’on exige du rendement au détriment de la qualitédes soins, dans ces lieux créés, soit dit en passant, pour le bien-être de nos aînés. On s’est toujours fait dire que c’était comme ça que ça devait marcher et personne n’a jamais osé regimber de peur de perdre sa job.

Si quelqu’un voulait en faire plus, il devait le faire en cachette, sur son temps de pause. Et s’il se faisait surprendre, on lui reprochait de ne pas suivre le plan établi. Faites le calcul et dites-moi ce que vous pensez de l’exigence des directions envers les préposés de prendre soin de six, et parfois plus de patients dans une matinée, en ayant fini à 11h, puisqu’on doit être prêt pour le dîner servi à 11h30.

Maintenant on cherche des coupables, alors qu’on a toujours eu du personnel aimant et dévoué, mais débordé. À cause de notre incurie gouvernementale et sociale, pendant la pandémie, on a demandé à de jeunes personnes sans expérience d’aller risquer leur santé, sinon leur vie, pour soigner une clientèle elle-même en danger de mort. Belle logique !

Et ne faites pas comme si vous tombiez des nues face à ce que je décris ici. Reconnaissez que pas mal de gestionnaires sont responsables de la situation catastrophique que nous venons de traverser. Demandez-leur donc d’aller travailler dans les mêmes conditions que nous, pour des salaires à peine suffisants pour leur survie, et je vous garantis qu’ils vont être les premiers à dénoncer ces conditions qu’ils nous imposent à nous, travailleurs de la santé.

Pour faire ce qu’on fait, ça prend du cœur, de la générosité et de l’empathie, mais ça prend aussi du temps pour bien faire les choses. Les vieilles personnes sont fragiles, on doit en tenir compte. Moi je dis aux gestionnaires : « Venez sur le plancher nous prêter main forte, et vous allez réaliser l’ampleur de la tâche. Descendez au niveau des bénéficiaires pour qu’eux puissent remonter d’un cran dans l’échelle de la dignité. Le temps c’est tout ce qui leur reste. Alors prenons le temps de leur donner notretemps ! »

Une presque vieille qui a peur de se retrouver là

Je n’ai rien à ajouter au portrait que vous venez de faire et qui donne la mesure du revirement à opérer pour ne plus qu’on revive une telle catastrophe.