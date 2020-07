Le Guide de l’auto 2021 dévoile sa couverture

Pour son édition 2021, Le Guide de l’auto a choisi de mettre le nouveau Ford Bronco en vedette sur sa page couverture.

Après des années d’attente, le Bronco revient sur nos routes dans un format plus excentrique que jamais. Offert en versions à deux et à quatre portes, il devient un rival direct au légendaire Jeep Wrangler. Il n’y a pas de doute que cette nouvelle rivalité sera l’une des plus intéressantes à surveiller au cours des prochaines années.

D’abord lancé en 1966 (un an seulement avant la première parution du Guide de l’auto), le Ford Bronco a marqué toute une génération de conducteurs par son design intemporel et ses grandes capacités hors-route.

Après une absence de près d’un quart de siècle, l’arrivée de ce nouveau modèle est certainement l’un des moments forts du monde automobile au cours de la dernière année et l’équipe du Guide de l’auto est fière de pouvoir souligner son retour en grand.

À propos du Guide de l'auto 2021

Véritable institution au Québec, Le Guide de l’auto est plus complet que jamais pour cette 55e édition, avec une équipe d’experts chevronnés comprenant notamment Gabriel Gélinas, Marc Lachapelle, Antoine Joubert et Daniel Melançon.

L’édition 2021 du Guide de l’auto promet plusieurs exclusivités dont deux matchs comparatifs inédits, un dossier spécial sur Ferrari ainsi qu’un projet d’envergure retraçant l’histoire de la Manic, cette voiture québécoise dont l’aventure a malheureusement pris fin il y a maintenant 50 ans.

Le Guide de l’auto, c’est aussi plus de 300 modèles mis à l’essai, les meilleurs achats dans toutes les catégories ainsi que les concepts et les modèles à venir les plus alléchants.

Le Guide de l’auto, c’est LE guide automobile au Québec, l’original depuis 1967. Retrouvez-le partout dès septembre!