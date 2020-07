Les Yankees fin seuls?

C’est ce soir que la saison 2020 du baseball majeur va s’ébranler, alors que les Yankees de New York iront se mesurer aux champions en titre de la Série mondiale, les Nationals de Washington.

Pour l’occasion, nous aurons droit à ce qui promet être un duel excitant entre le richissime Gerrit Cole, avec son contrat de 324 $ millions en poche, et le triple gagnant du trophée Cy-Young Max Scherzer, qui a enregistré en moyenne 12,7 retraits au bâton par tranche de neuf manches l’an dernier.

Bien qu’il s’agisse d’une saison unique en son genre puisqu’elle ne comporte que 60 matchs, ce duel permettra aux amateurs de constater, si oui ou non, les Yankees sont vraiment ceux qui pourraient détrôner la troupe de Dave Martinez.

Aaron Boone en est à sa troisième année aux commandes des Yankees et malgré ses 203 victoires en deux campagnes, il n’a pas encore réussi à mener son équipe à la Série mondiale.

Le visage des Yankees a changé cette année.

CC Sabathia, Didi Gregorius, Edwin Encarnacion, Austin Romine, Dellin Betances, Cameron Maybin, Jacoby Ellsbury, Greg Bird, Chance Adams, Steven Tarpley, Nestor Cortes Jr et Cory Gearin sont partis.

Frappés par la covid

Les nouveaux venus sont Gerrit Cole, Erik Kratz, Chris Iannetta, Josh Thole, Nick Tropeano et Luis Avilan.

Le départ de Gregorius ne devrait pas se faire sentir trop puisqu’il sera remplacé par Gleyber Torres.

Par contre, pour un certain temps, ils vont devoir se débrouiller sans DJ LeMaheu, Aroldis Chapman et Luis Cessa, qui ont tous été atteints de la COVID-19, tandis que les gros canons Aaron Judge, Giancarlo Stanton et Gary Sanchez ont tous trois démontré une certaine fragilité au cours des dernières saisons. Et je doute que Gio Urshela puisse répéter ses exploits de l’an dernier avec ses 31 circuits et 74 points produits. Il ne faut pas oublier non plus que le vétéran Brett Gradner a vieilli d’un an.

Au monticule, Boone doit souhaiter que le gaucher canadien James Paxton soit rétabli et que le vétéran J.A. Happ ainsi que le Japonais Masahiro Tanaka évitent la liste des blessés.

Il ne faut pas oublier que l’an dernier, malgré que 30 joueurs aient séjourné sur la liste des blessés, ils ont réussi à remporter 103 matchs ! Cela tient presque du miracle...

Gare aux Rays !

L’an dernier, les Rays de Tampa Bay ont surpris tout le monde en remportant 96 victoires pour devancer les Red Sox de Boston au deuxième rang...

Kevin Cash entreprend sa sixième saison comme gérant des Floridiens et il pourra compter sur ses meilleurs éléments. Travis d’Arnaud et Tommy Pham sont les meilleurs qui sont partis. Kevin Kiermaier est toujours là, tout comme Austin Meadows, Brandon Lowe et Willy Adames. Ils ont aussi acquis le frappeur de choix japonais Yoshitomo Tsutsugo, qui a claqué 29 circuits avec le club de Yokohama.

Au monticule, ils ont un formidable quatuor en Charlie Morton, Blake Snell,Tyler Glasnow et Ryan Yarbrough.

Par contre, avec les départs de Mookie Betts et de David Price, les Red Sox de Boston ont entrepris une reconstruction, tant sur le plan financier que celui des joueurs. Ils ne représentent pas une grande menace.

De beaux espoirs à Toronto

Les Blue Jays, eux, sont encore très jeunes et bien que leurs filiales regorgent de talent, ils ne peuvent légitimement espérer mieux que le troisième rang.

Mais il sera fort intéressant de suivre les progrès de Vladimir Guerrero Jr. et son adaptation au premier coussin ainsi que la progression de Bo Bichette et Cavan Biggio de même que du jeune receveur Danny Jansen.

Au monticule, le nouveau venu Hyun-Jyn Ryu et le vétéran Natt Shoemaker devront tenir le coup jusqu’à l’entrée en scène du jeune Nate Pearson tandis qu’en relève, le vétéran Ken Giles devrait avoir un bon coup de main du jeune Canadien Jordan Romano et du Japonais Shun Yamaguchi.

Et les Orioles de Baltimore ?

Après deux saisons au cours desquelles ils ont encaissé au moins 100 défaites, le souhait le plus sincère du gérant Brandon Hyde est celui d’en éviter une troisième.

Toutefois, le dernier rang de l’Est semble leur appartenir encore une fois.