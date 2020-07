Photo courtoisie

La Fiducie du patrimoine culturel des Augustines et Le Monastère des Augustines ont obtenu récemment une subvention de 72 500 $ dans le cadre du programme FUAC, le Fonds d’urgence pour l’appui communautaire, financé par le gouvernement du Canada. Grâce à cette aide financière, le personnel soignant de première ligne directement touché par la pandémie actuelle pourra bénéficier de programmes de répit et de ressourcement spécialement conçus pour répondre à leurs besoins. De gauche à droite sur la photo : Evan Price, président du CA du Monastère des Augustines ; Nathalie Roy, DG de la Fiducie du patrimoine culturel des Augustines ; Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor du Canada et député de Québec ; Isabelle Duchesneau, DG du Monastère des Augustines et Gilles Gingras, président du CA de la Fiducie du patrimoine culturel des Augustines.

Centenaire

Photo courtoisie

Félicitations à Madame Jeanne D’Arc Roy (Morin) qui célèbre aujourd’hui son 100e anniversaire de naissance. Née le 23 juillet 1920 et mariée à un cultivateur, elle a habité Saint-Lambert-de-Lauzon toute sa vie. Veuve à 50 ans, elle a eu une vie bien remplie et s’est beaucoup impliquée dans sa communauté avec des groupes de l’Âge d’or, Cercle des Fermières, Filles d’Isabelle et Femmes canadiennes. Madame Roy (photo) a eu 9 enfants, a 23 petits-enfants et 41 arrière-petits-enfants. Elle réside présentement au CHSLD Mont-Marie, de Lévis, où les meilleurs soins lui sont prodigués. Toute la grande famille des Morin et des Roy, est bien fière de la nouvelle centenaire.

Un bel appui

Photo courtoisie

Lemieux Assurances entreprise fondée en 1989 et qui possède maintenant dix succursales dans 4 régions du Québec en plus de son siège social situé à Lévis, a remis récemment un chèque de 500 $ à Moisson Mauricie–Centre-du-Québec. Rappelons que Lemieux Assurances a acquis en Mauricie, les bureaux Michel Giroux assurances, Gilles Cossette assurances, Pratte et Genest assurances et Blier et Giesbrecht assurances. Sur la photo, de gauche à droite : Gilles Cossette et Suzanne Pratte, courtiers au bureau de Trois-Rivières de Lemieux Assurances ; Jean Pellerin, président du CA, Monique Trépanier, directrice générale, de Moisson Mauricie–Centre-du-Québec et François Lemieux, président de Lemieux Assurances.

Anniversaires

Photo courtoisie

Les frères Claude et Guy Fournier, réalisateurs de cinéma et de télé et animateur-chroniqueur au Journal de Québec, 89 ans... Monica Lewinsky, ex-stagiaire au bureau de Bill Clinton, 47 ans... Alain Lefèvre, pianiste de concert québécois, 58 ans... André Ducharme, ex-membre de RBO, 59 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 23 juillet 2019. Yves Jasmin, 97 ans, cinéaste, journaliste, directeur de l’information, de la publicité et des relations publiques d’Expo 67 et relationniste québécois... 2011. Amy Winehouse, 27 ans, chanteuse britannique... 2007. René Brousseau, 89 ans, l’homme qui aurait créé, dans les années 40, le May West.