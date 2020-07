Nicolas Roy veut un poste à temps plein

L’attaquant québécois des Golden Knights de Vegas Nicolas Roy veut se tailler un poste à temps plein dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Durant le camp d’entraînement de sa formation en prévision du retour au jeu pour les séries éliminatoires, le patineur originaire d’Amos pilote un trio en compagnie de Chandler Stephenson et Alex Tuch.

«Je veux prouver que j’ai ma place dans la LNH, a indiqué Roy lors d’une vidéoconférence diffusée sur le compte Twitter de son équipe. Je crois que j’ai été en mesure de le faire. Chaque fois que j’étais rappelé, tous les joueurs et le personnel ont été extraordinaires à mon endroit, ce qui a facilité la transition.»

Choix de quatrième ronde (96e au total) des Hurricanes de la Caroline en 2015, Roy en était à sa première saison dans l’organisation du Nevada, lui qui a été échangé en retour d’Erik Haula en juin 2019. Il a fait la navette entre Vegas et les Wolves de Chicago, dans la Ligue américaine de hockey. En 28 matchs avec les Golden Knights, Roy a récolté 10 points. Ses performances lui ont valu une prolongation de contrat de deux saisons qui lui rapportera 1,5 million $ au total.

Pour assurer sa place dans la formation du Nevada, Roy n’a pas chômé durant sa période de confinement, et a perfectionné certains aspects de son jeu.

«J’ai toujours été très mince et je crois que j’ai été en mesure d’ajouter près de 10 lb de muscles, a ajouté le Québécois. Je veux être plus fort et plus rapide, alors j’ai mis l’emphase sur ces aspects de mon jeu.»

Les Golden Knights débuteront leur parcours éliminatoire avec des duels contre les Stars de Dallas, les Blues de St. Louis et l’Avalanche du Colorado afin de mettre la main sur la première position de l’Association de l’Ouest.