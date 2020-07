Trump, président raciste, mais pas le premier!

Le candidat démocrate aux présidentielles de novembre, Joe Biden, a déclaré que Donald Trump était le «premier» président raciste des États-Unis. Il ne connait pas l’histoire de son pays. Non seulement des racistes se sont succédé à la Maison-Blanche, mais plusieurs d’entre eux étaient aussi propriétaires d’esclaves.



Sur les 55 délégués à la Convention constitutionnelle de 1787qui claironnent que « tous les hommes sont égaux », la moitié, 27, sont propriétaires d’esclaves, dont George Washington lui-même qui en avait 300. Au total, 12 présidents — plus du quart de tous les présidents américains — ont été propriétaires d’esclaves au cours de leur vie, dont 8 d’entre eux pendant leur présidence. La Maison-Blanche a été construite par des esclaves noirs qui y agissaient également comme serviteurs.



Thomas Jefferson, troisième président des États-Unis et principal auteur de la Déclaration d’indépendance qui proclame que tous les êtres humains sont égaux et qu’ils ont droit au bonheur, est lui-même propriétaire de plusieurs centaines d’esclaves, parmi lesquels une petite fille nommée Sally Hemings. Pendant son premier mandat comme président, alors qu’elle est âgée de 14 ans et que Jefferson est dans la quarantaine, il l’oblige à avoir des relations sexuelles avec lui. À 16 ans, elle a son premier enfant avec Jefferson, qui lui en fait cinq autres.



On peut lire partout que Hemings est la maîtresse de Jefferson. Elle n’est pas la maîtresse du président : elle lui appartient. Elle est sa propriété, littéralement et légalement. Esclave, elle n’est pas en mesure de donner ou de refuser son consentement à des relations sexuelles avec son maître. Elle doit se soumettre à ses volontés. Jefferson ne reconnaîtra jamais la paternité des enfants qu’il lui a faits. Juste avant sa mort en 1826, il se contente d’accorder la liberté aux enfants conçus par son esclave.



En 2011, la Thomas Jefferson Heritage Society suggère, comme pour atténuer la responsabilité du président, que son jeune frère, Randolf, est peut-être le père de certains des enfants de Hemings.



Des statues de Washington et de Jefferson ont été parmi celles renversées récemment dans les troubles raciaux qui ont suivi l’assassinat du noir George Floyd par la police de Minneapolis en juin dernier.



Voici quelques présidents qui ont eu des esclaves. Andrew Jackson a acheté son premier esclave afro-américain en 1794. Au cours des 66 prochaines années, la famille Jackson a possédé plus de 300 hommes, femmes et enfants afro-américains asservis. Ce nombre avait augmenté par acquisition et reproduction.



Jackson encourageait ses esclaves à former des unités familiales, une pratique courante chez les propriétaires d'esclaves. Bien que les esclaves ne puissent pas être légalement mariés, ces « mariages de plantations » permettaient la création de familles d'esclaves augmentaient le nombre des asservis et décourageait les fuites. Il était pratiquement impossible pour une famille entière de fuir de leur captivité en toute sécurité.



Zachary Taylor, qui a servi de 1849 à 1850, a été le dernier président à avoir des esclaves alors qu’il était à la Maison-Blanche. Il en possédait quelque 150 dans des plantations au Kentucky, au Mississippi et en Louisiane.



Le dernier président à avoir possédé personnellement un esclave était Ulysses S. Grant, le commandant en chef des armées de l’Union durant la guerre de Sécession ! Il servit deux mandats entre 1869 et 1877. Il avait eu un esclave noir dans les années précédant la guerre civile, mais lui avait accordé sa liberté en 1859.



Et la Cour Suprême des États-Unis là-dedans, vous demandez-vous ? En 1857, elle a statué que Congrès n'avait pas le droit d'interdire l'esclavage sur aucun territoire américain. Toute interdiction de l'esclavage était une violation du Cinquième amendement, qui prohibait d’annuler des droits de propriété sans procédure régulière.

Le juge en chef des États-Unis Roger Taney avait eu des esclaves, tout comme quatre autres juges sudistes de la Cour. Il ne restait plus que le recours aux armes pour régler le conflit entre les États esclavagistes et les États du nord qui y étaient opposés.