Un retour imminent pour Pacioretty

L’attaquant des Golden Knights de Vegas Max Pacioretty devrait effectuer un retour sur la glace avec ses coéquipiers avant le début des séries éliminatoires.

L’ancien capitaine du Canadien de Montréal a raté un troisième entraînement consécutif, jeudi, lui qui est «inapte à jouer».

«Je vous ai dit que ce n’était pas un test positif à la COVID-19 il y a quelques jours et ce n’est toujours pas ça, a indiqué l’entraîneur-chef Peter DeBoer au site NHL.com, mercredi, après la pratique des siens. C’est mineur dans son cas. Je prévois qu’il soit de retour sur la glace avant de quitter pour Edmonton.»

La formation du Nevada s’envolera vers la «ville-bulle» dimanche. Lors d'un tournoi à la ronde, elle affrontera les Stars de Dallas, les Blues de St. Louis et l’Avalanche du Colorado afin de déterminer les quatre premières positions de l’Association de l’Ouest.

Tout juste avant la pause des activités de la Ligue nationale de hockey en raison de la pandémie de COVID-19, en mars, Pacioretty s’était blessé au bas du corps et devait être évalué de manière hebdomadaire. Il a été le meilleur buteur et le meilleur pointeur des siens cette saison avec des récoltes de 32 filets et 66 points.