Un suspect de délit de fuite recherché à Laval

LAVAL – Le Service de police de Laval a besoin de l’aide du public pour identifier un conducteur ayant commis un délit de fuite avec blessé, dans le secteur d’Auteuil, le 16 juillet dernier.

Vers 11 h, cet automobiliste et sa passagère ont quitté un terrain commercial du boulevard des Laurentides, près de la rue Turcot. Il s’engageait vers le nord lorsqu’il a coupé la voie à un jeune de 16 ans roulant en scooter. L’adolescent a perdu le contrôle de son véhicule à deux roues avant de chuter et de heurter la voiture.

Le conducteur s’est arrêté et est sorti de son auto avec son cellulaire en main en s’approchant de la victime. Il est cependant reparti dans sa berline noire de quatre portes, probablement une Mazda 6 des années 2010-2012, sans aider le jeune blessé.

L'adolescent a été conduit dans un centre hospitalier pour traiter des ecchymoses, des éraflures et une commotion cérébrale. Il a obtenu son congé le lendemain.

Grâce à leur enquête, les policiers de Laval ont pu obtenir une photo du suspect ainsi que de sa passagère grâce à des caméras de surveillance d’un commerce qu’ils ont fréquenté avant l’accident.

Le conducteur recherché est un Noir, mesurant environ 1 m 78 (5 pieds et 10 pouces). Il portait des boucles aux deux oreilles, une chaîne en or et un bracelet au poignet droit, selon la police de Laval.

Quant à elle, la passagère est une Noire d’environ 1 m 67 (5 pieds et 6 pouces) qui portait des lunettes.

Des informations sur ces deux personnes peuvent être transmises anonymement à la police de Laval au 450 662-INFO (4636) ou en composant le 911, en précisant le dossier LVL-200716-038.