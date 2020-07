Une soixantaine de travailleurs étrangers embauchés par La Cage

Alors qu’elle licencie près du tiers de ses employés en raison de la pandémie, La Cage-Brasserie sportive s’apprête à accueillir une soixantaine de cuisiniers de France, de Tunisie et du Mexique, a appris Le Journal.

« Avant la COVID-19, on avait fait trois missions, une en Tunisie, une au Mexique et une en France. On voulait amener cette année 150 cuisiniers de façon permanente, mais avec la crise, on a revu ce nombre à une soixantaine », a indiqué au Journal le PDG du Groupe Sportscene, Jean Bédard.

Hier, l’entreprise québécoise, qui vaut 32 millions de dollars à la Bourse, a annoncé qu’elle a dû licencier plus de 30 % de ses effectifs, soit 660 travailleurs, en raison de la crise, qui a aussi eu raison de quatre restaurants.

Groupe Sportscene a souligné qu’elle pourrait ne pas rappeler la totalité des 2200 employés mis à pied temporairement en mars dernier et qu’elle pourrait même avoir besoin de deux bonnes années pour se relever.

Or, malgré ces centaines de suppressions d’emplois, le grand patron du Groupe Sportscene, Jean Bédard, a affirmé qu’il veut toujours faire venir des sous-chefs et chefs cuisiniers étrangers d’ici la fin de l’été ou à l’automne.

« On va évidemment essayer de faire travailler notre monde. On vient d’en remercier un bon paquet. Mais c’est un programme dont on aura peut-être besoin en région », a précisé le grand patron de la bannière.

Il a fait valoir que la décision d’amener des travailleurs étrangers ici nécessite beaucoup de temps et d’investissements pour l’entreprise.

Pas lié à la PCU

Hier, Jean Bédard a reconnu que la Prestation canadienne d’urgence (PCU) lui donnait des maux de tête, mais a refusé d’établir un lien entre ce programme fédéral controversé et le recrutement de cuisiniers étrangers.

« C’est sûr que la PCU cause des problèmes à toutes les entreprises, mais ce programme de travailleurs étrangers là n’a pas rapport avec ça », a-t-il assuré.

Alors que le beau temps revient et que les terrasses commencent à être plus attirantes pour les Québécois, qui ont été contraints de se confiner ces derniers mois, La Cage espère réussir à attirer à nouveau sa clientèle.

Depuis le 15 juin, l’entreprise a rouvert ses salles à manger et ses terrasses avec des heures réduites les soirs, mais elle mise également sur son offre bonifiée de plats à emporter « La Cage chez vous » pour mousser ses ventes.

« Est-ce que tout le monde va vouloir aller au restaurant cet automne avec des masques ? C’est dur de s’engager à long terme », a conclu Jean Bédard, qui mise beaucoup sur ses plats à emporter pour sortir la tête hors de l’eau.

► Groupe Sportscene exploite depuis 1984 les restaurants La Cage, qui regroupent plus de 37 établissements. L’entreprise possède le steak house Moishes, un restaurant déjeuner L’Avenue et un restaurant de cuisine asiatique P.F. Chang’s.