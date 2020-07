WE Charity: les appels à la démission du ministre Morneau se poursuivent

OTTAWA – Les conservateurs ont enfoncé sur le clou en exigeant jeudi la démission du ministre des Finances Bill Morneau dans la foulée des révélations sur ses frais de voyages de 41 000 $ épongés par WE Charity, l’organisation au cœur d’une affaire d’apparence de conflits d’intérêts.

Le porte-parole conservateur en matière de Finances, Pierre Poilievre, s’explique mal comment M. Morneau n’aurait pas remarqué que de tels frais de voyages n’aient pas été payés de sa poche, mais plutôt par l’organisme pour lequel travaille sa fille, en plus qu'il soit proche des Trudeau.

«Si une famille restait à l’hôtel et recevait 41 $ en services de chambre pour un repas et une bière, le lendemain, elle remarquerait si la charge n’était pas sur la facture. Quarante et un dollars seraient remarquables pour une famille normale», a lancé M. Poilievre, jeudi matin.

«M. Morneau avoue avoir accepté 41 000 $, mais il essaie de nous faire croire qu’il n’a pas remarqué l’absence de facture», a-t-il ajouté et faisant valoir que le narratif du ministre ne tient, selon lui, pas la route.

En témoignant au comité des finances, qui se penche sur l’affaire WE Charity, le ministre a indiqué qu’il avait remboursé pareille somme mercredi, le jour même où il comparaissait. Il a fait valoir que le fait que les coûts aient été assumés par l’organisation, pour des frais associés à deux voyages de lui et sa famille, n’avait rien d’intentionnel.

Il s’est tout de même excusé et a reconnu qu’il aurait dû s’assurer qu’il payait la totalité des coûts associés à ces passages au Kenya et en Équateur.

«Qui, avait-il pensé, a payé pour 41 000 $ de bénéfices de voyages de luxe et d’autres bénéfices», a pesté jeudi M. Polievre, mentionnant de possibles dépenses en consommation de vin.

Les conservateurs promettent d’utiliser le comité parlementaire de l’éthique, qui doit se réunir à 16 h, jeudi, pour accroître la pression sur M. Morneau et exiger sa démission. Le Bloc a signalé à l'Agence QMI qu’il se rallierait.

De son côté, le NPD est plus réticent, mais pourrait se joindre dans les prochains jours, dit-on. On fait valoir que si M. Morneau quitte ses fonctions ministérielles, il ne serait pas soumis au même niveau de reddition de comptes.

Le comité de l’éthique, tout comme celui des finances, souhaite entendre le premier ministre Trudeau s’expliquer sur l’affaire WE Charity. Le chef libéral a déjà formellement accepté mercredi de comparaître, mais le moment exact de son témoignage restait à déterminer.