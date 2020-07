Accusé d'exhibitionnisme en série

Un jeune homme de Pointe-Calumet a été arrêté hier parce qu’il aurait montré ses parties génitales à une douzaine d'enfants âgés entre 8 et 12 ans, alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule.

Andy Metcalfe, 23 ans, a comparu hier au palais de justice de Saint-Jérôme pour faire face à 12 chefs d’accusation d’exhibitionnisme, d’action indécente et d’avoir fourni de la pornographie à des personnes d’âge mineur.

Le 3 juillet dernier, le Service de police de la Ville de Saint-Eustache (SPVSE) a reçu une plainte concernant une fillette de 11 ans qui aurait été accostée par un individu au volant de son véhicule.

L’exhibitionniste lui aurait alors montré ses parties génitales, avant de prendre la fuite.

Le sujet aurait également récidivé la manoeuvre une semaine plus tard, cette fois à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, indique la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes (RPLDM).

13 victimes

Or, l’enquête des deux corps policiers a permis de lier l’individu à neuf dossiers concernant 13 victimes au total, toutes âgées entre 8 et 12 ans dans les villes de Saint-Eustache, Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Saint-Joseph-du-Lac.

Le SPVSE et la RPDLM ont des raisons de croire qu’il aurait fait d’autre victimes, et ils invitent toute personne qui ne l’aurait pas signaler à contacter le sergent-détective Forget du SPVSE au 450-974-5001, poste 5382 ou la sergente-détective Riendeau de la RPLDM au 450-473-4686, poste 253.