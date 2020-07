Amazon recrute un ex-homme de confiance de Bill Morneau

Amazon vient de recruter un ex-conseiller politique du ministre des Finances, Bill Morneau, pour l’aider à aller chercher du financement auprès du premier ministre du Québec, a constaté Le Journal.

Mercredi, Amazon a ajouté les noms de deux lobbyistes à ses onze déjà inscrits au Registre des lobbyistes, dont Maximilien Roy, qui a été conseiller politique du ministre canadien des Finances, Bill Morneau, de 2015 à 2018.

Photo d'archives, Agence QMI

La nouvelle recrue du géant américain a aussi été directeur du bureau de circonscription de Justin Trudeau, de 2013 à 2014. Il a déjà coordonné les communications du Parti libéral du Québec sous Jean Charest.

Maximilien Roy a également dirigé les opérations du cabinet de la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, Mélanie Joly.

Au sein d’Amazon, Maximilien Roy a notamment le mandat « d’obtenir du financement dans le cadre des programmes [le montant et le nom des programmes sont inconnus] offerts par le gouvernement du Québec, notamment des incitatifs économiques sous forme de crédits ou de prêts. », peut-on lire au registre.

Courtiser l’État québécois

Au total, plus de neuf charges publiques sont visées, dont le premier ministre et les ministères du Conseil exécutif, des Finances, de l’Environnement, de l’Énergie, de l’Économie, le Secrétariat du Conseil du Trésor, d’Hydro-Québec et de l’Assemblée nationale.

Maximilien Roy n’a pas répondu aux appels du Journal hier.

En plus de l’ex-stratège libéral, la multinationale américaine a ajouté à sa liste de lobbyistes québécois James Maunder, ex-chef de cabinet du ministre de l’Industrie conservateur, James Moore.

Sur LinkedIn, James Maunder ne manque pas de souligner qu’il a été à « deux reprises parmi les 100 personnalités les plus puissantes et les plus influentes du Canada au sein du gouvernement et de la politique » du Hill Times.

Pas d’entrevue

Hier, Amazon a refusé à plusieurs reprises d’accorder une entrevue. La compagnie a exigé de recevoir les questions par courriel « en raison de la grande diversité de sujets » que Le Journal voulait aborder avec elle.

En fin de journée, un porte-parole d’Amazon a pu confirmer que Maximilien Roy et James Maunder ont bel et bien été embauchés par l’entreprise.

La multinationale américaine a assuré au Journal qu’elle n’avait pas encore demandé d’argent à l’État québécois en lien avec quelque incitatif que ce soit lié à ses investissements.

Elle a cependant admis du même souffle qu’Amazon Web Services (AWS) avait déjà obtenu d’importants crédits d’impôt québécois liés à des projets de plus de 100 millions de dollars.

– Avec la collaboration de Marie Christine Trottier

Amazon

Siège social : Seattle

PDG : Jeff Bezos, l’homme le plus riche de la planète

AU QUÉBEC

Un centre de distribution à Lachine

Un centre de données à Varennes

D’autres centres de données

Postes à pourvoir : 39

Sources : Amazon et Forbes