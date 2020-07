Au diable les stats

Les statistiques peuvent orienter la discussion de bien des façons.

Tout d’abord, parce que, dans une certaine mesure, elles disent la vérité. Mais, en fin de compte, elles représentent avant tout les actions d’une équipe au cours d’un long et épuisant calendrier.

Par exemple : le Canadien a terminé 19e pour les buts contre. Il a complété une saison inachevée 19e pour les buts pour. Les unités spéciales expliquent pourquoi, de prime abord, le Canadien s’apprêtait à rater les séries éliminatoires : 19e en infériorité numérique, 22e en supériorité numérique.

Mais, avant de sauter aux conclusions, il faudrait analyser si une équipe a été nettement plus dominante que l’autre dans le cadre des duels que se sont livrés les deux formations au cours de l’hiver dernier.

Les Penguins par une faible marge.

Vous voyez maintenant pourquoi les statistiques ne reflètent pas toujours la réalité.

Surprise possible

Évidemment, je n’ai pas à vous convaincre que les Penguins possèdent un personnel plus impressionnant que celui du Canadien. Par contre, quand une équipe, le Canadien dans ce cas-ci, contrôle bien la situation lorsqu’elle est possession de la rondelle, deuxième à ce chapitre dans la Ligue nationale, et a un gardien que les joueurs de la ligue considèrent toujours comme le plus dominant, cette équipe peut-elle causer une surprise ?

Assurément.

Dans un peu plus d’une semaine, les deux équipes s’affronteront sur un territoire neutre, dans un amphithéâtre vide, dans le cadre d’une série trois de cinq, du jamais-vu dans l’histoire du hockey professionnel.

On peut toujours s’arrêter sur les stats, sauf que, dans le contexte actuel, elles n’ont aucun point de référence et ne veulent absolument rien dire.

J’ai choisi les Penguins en cinq pour Sidney Crosby, Evgeni Malkin, Jake Guentzel, Kristopher Letang, l’expérience des séries éliminatoires de l’équipe et le fait que les joueurs savent composer avec l’adversité.

Mais, je ne serais pas prêt à parier ma chemise...

Danault encensé

Andrew Shaw soutient que les partisans imposent trop de pression sur les joueurs francophones.

Une façon de voir les choses...

Mais, il soutient aussi que Phillip Danault est un joueur sous-estimé. Il souhaite que le Canadien reconnaisse son talent à sa juste valeur. « Tout ce qu’il fait, il le fait bien. Il aime le Canadien, il aime jouer chez lui au Québec, et il est devenu un joueur exceptionnel pour l’organisation. »

Sur ce point, il a parfaitement raison.

Danault a saisi la chance qu’on lui a offerte à son arrivée à Montréal. Il n’a pas loupé une seule opportunité de faire sa marque, autant sur la patinoire que dans le vestiaire. Il a démontré que la pression pouvait rendre un joueur meilleur en l’invitant à se dépasser.

C’est ce que Danault a accompli.

Et le Canadien saura le récompenser. Quand tu fais ton boulot, quand tu réponds aux attentes, tu sais que les partisans l’apprécieront...

Au fait, dois-je rappeler que Danault a été un cadeau des Blackhawks, les employeurs actuels de Shaw, à Marc Bergevin ?

Le test

On se prépare pour le grand départ.

Les équipes rejoindront les deux villes hôtesses, dans quelques jours, alors qu’on pourra se familiariser avec un environnement conçu pour la sécurité des athlètes et des membres de chacune des équipes impliquées.

Jusqu’ici, la Ligue nationale a fait un travail colossal pour que tout fonctionne comme prévu. Maintenant, elle va attendre le grand test. Tous les athlètes inscrits au grand tournoi sont invités à subir trois tests, à intervalle de 48 heures, sept jours avant le départ.

Par conséquent, si un joueur manque à l’appel, à l’arrivée de son équipe à Toronto et à Edmonton, on saura pourquoi.