Beau temps pour étendre

Il faut avouer que nos saisons ne favorisent pas l’utilisation de la corde à linge tout au long de l’année.

La solution idéale serait d’avoir accès aux deux méthodes, selon nos besoins, tout en respectant les règlements qui varient selon les municipalités. Par beau temps, on étend, et de novembre à mars, on utilise la sécheuse. La combinaison des deux techniques prolongera la durée de vie des vêtements et économisera de l’énergie.

Une corde à linge ordonnée

Étendez lorsque le vent est de la partie. Il sèche, défroisse et assouplit les vêtements. Étendre les jours où il y a peu de vent raidira les fibres des tissus.

Secouez les vêtements avant de les étendre et épinglez-les sans les déformer, avec une petite relâche entre les épingles, afin qu’ils gonflent au vent. Suspendez les vêtements les plus longs d’abord et terminez par les plus courts.

Tenez compte de la position du soleil. Les vêtements blancs retrouveront leur blancheur au soleil. Les vêtements colorés doivent être séchés à l’envers, à l’ombre, afin d’éviter qu’ils se décolorent.

Les vêtements en soie, dont la fibre est très résistante, et tous les tissus synthétiques peuvent être suspendus au soleil tandis que le coton, le lin et la rayonne, plus sensibles au soleil, aiment mieux l’ombre.

Comme il n’est pas facile de maintenir un cintre sur la corde à linge, procédez de la façon suivante : suspendez le vêtement boutonné sur deux cintres, dont les accroches sont placées en sens inverse. Vous n’avez maintenant qu’à passer la corde sous les deux accroches et le cintre tiendra en place.

Si vous aimez l’odeur des serviettes qui ont séché sur la corde à linge, mais détestez leur texture rêche, retirez-les de la corde à linge alors qu’elles sont encore humides et terminez le séchage dans la sécheuse pendant une dizaine de minutes. Vous obtiendrez alors « le meilleur » des deux méthodes de séchage.

Mieux vaut prévenir...

Les personnes allergiques au pollen devraient éviter le séchage des vêtements sur la corde à linge extérieure.

Ne mettez jamais de vêtements imbibés d’eau dans la sécheuse. En plus d’allonger le temps de séchage, le poids peut endommager la sécheuse.

L’exposition au soleil peut endommager l’intérieur de certaines fibres végétales qui tolèrent mal les rayons UV. Il faut donc faire preuve de vigilance lorsqu’on suspend les vêtements sur la corde à linge. Quant à la sécheuse, elle use l’enveloppe extérieure de la fibre des tissus. Vous en voyez le résultat dans le filtre à charpies.

Une sécheuse performante

Photo Adobe Stock

Si la sécheuse offre plusieurs réglages de chaleur, faites le choix suivant :

Chaleur élevée pour les articles lourds comme les jeans, les vêtements de travail, les serviettes éponges, les couvertures, etc.

Chaleur faible à moyenne pour les draps, les robes, les chemises, les pantalons, les sous-vêtements et les tissus à pressage permanent.

Les autres vêtements plus délicats ont avantage à ne pas trop sécher. Suspendez-les à des cintres pour compléter le séchage. Vous éviterez ainsi le repassage.

L’air frais conviendra à tous les tissus sensibles à la chaleur et les tissus comportant des parties caoutchoutées, plastifiées ou doublées de mousse synthétique. La corde à linge demeure la solution la plus sécuritaire pour faire sécher ces articles.

La bonne technique

Secouez les vêtements légèrement avant de les déposer dans la sécheuse.

Ne surchargez pas la sécheuse, les articles doivent culbuter librement pour sécher rapidement.

Il est préférable de faire sécher ensemble les vêtements et les articles ayant les mêmes caractéristiques. Par exemple, on ne fera pas sécher les serviettes et les débarbouillettes avec la lingerie délicate.

Sitôt séchés, sortez les vêtements de la sécheuse. Vous éviterez ainsi un froissement inutile.

Si vous avez oublié des vêtements dans la sécheuse depuis quelques jours et les retrouvez froissés, ajoutez une serviette éponge humide à la brassée et faites fonctionner la sécheuse à nouveau pendant une dizaine de minutes. L’humidité ainsi créée défroissera les vêtements.

Sécher son linge en camping

Si vous ne pouvez installer une mini corde à linge, utilisez un séchoir pliant, un cintre séchoir, muni de plusieurs pinces, facile à suspendre à l’extérieur ou à l’intérieur de la tente et n’oubliez pas de bien étendre les serviettes de plage à la fin de la journée, sinon elles dégageront une odeur d’humidité désagréable.

