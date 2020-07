Cinq vins de Chablis pour agrémenter votre été

Il fait chaud. Il fait beau. Rien de mieux pour étancher la soif qu’un petit verre de chablis. Par sa sapidité et sa fraîcheur naturelle, c’est non seulement le meilleur ami de l’homme en temps de canicule, mais à longueur d’année !

Sachez d’abord que seul le chardonnay est autorisé pour élaborer les vins de Chablis. La région est située tout au nord de la Bourgogne et profite d’un climat relativement frais. C’est surtout le sol qui distingue Chablis : le fameux Kimméridgien, du nom de l’époque géologique qui remonte à près de 150 millions d’années et qui correspond dans la région à l’assèchement d’une mer chaude. On y retrouve ainsi plusieurs bancs de calcaire parfois très riches en fossiles, notamment l’exogyra virgula, une petite huître en forme de virgule. Cette combinaison entre le climat et le sol permet aux baies de chardonnay d’aller chercher une bonne teneur en sucre tout en conservant une acidité naturelle importante. Il en résulte un vin blanc qui conjugue vivacité, onctuosité et force aromatique dans un équilibre quasi parfait. On y retrouve enfin ces saveurs typiques d’iode — que plusieurs décrivent comme de la « minéralité », d’agrumes, de fruits à chair blanche et de fleur. Un mot en terminant sur le prix : oui, les vins de Chablis sont un peu plus chers que la moyenne, mais la qualité est presque toujours au rendez-vous et le bonheur d’en siroter un verre aussi.

Buvez moins. Buvez mieux.

La Chablisienne, La Sereine 2017, Chablis

France 12,5 %

1,7 g/l | ★★★ | $$1/2

Code SAQ : 565598

Fondée en 1923, cette dynamique cave coopérative regroupe près de 300 producteurs et plus de 1700 hectares de vignes. Le portfolio est impressionnant : une quinzaine de premiers crus et six des sept grands crus avec, comme porte-étendard, le fameux Château Grenouilles. Profitant d’un millésime qualitatif, la cuvée Sereine donne un nez floral et d’abricots aux accents crayeux. Ferme et vif tout en montrant une matière ample.

Un classique à ne pas manquer !

Samuel Billaud, Les Grands Terroirs 2018, Chablis

France 12,5 %

1,9 g/l | ★★★★ | $$$1/2

Code SAQ : 11890993

Samuel Billaud fait partie de la crème des producteurs à Chablis. Cette cuvée est un amalgame de deux parcelles classées en village et qui sont adossées à des premiers crus. Expressif à souhait avec des notes de miel, de cire, de gingembre de citron confit et de pierre à fusil. Un chardonnay ample, vibrant et d’une indéniable complexité. Le vin est tendre, élégant et d’assez bonne densité. Généreux et crayeux en finale. Un chablis sérieux et gourmand.

William Fèvre, Les Champs Royaux 2018, Chablis

France 12,5 %

2,5 g/l | ★★★1/2 | $$$

Code SAQ : 276436

Didier Séguier, talentueux œnologue qui dirige le domaine William Fèvre depuis 1998, est passionné et minutieux. Il s’assure de préserver la démarche qualitative de respect des terroirs au centre de l’histoire de ce grand domaine. La cuvée Champs Royaux a été créé spécifiquement pour l’Amérique du Nord. Les raisins proviennent surtout du négoce avec 30 % de vignes du domaine. Le 2018 est moins structuré que le 2017, mais séduit le dégustateur par son apport fruité et sa finesse. Un autre incontournable.

Domaine Alexandre, Petit Chablis 2018

France 12,5 %

1,3 g/l | ★★★ | $$1/2

Code SAQ : 13135781

Les vins du Petit Chablis proviennent de sols de type Portlandien qui se trouvent à être la couche supérieure du Kimméridgien. Les vins ont un caractère plus fruité et floral sans le côté iodé/salin. Coup de cœur pour le vin du Domaine Alexandre. Le parfait exemple du Petit Chablis qui n’a rien à envier à ses grands frères. Des saveurs agréables de pêche blanche et de lilas. C’est vif, cristallin, assez ample et salivant. Parfait avec les salades d’été ou seul à l’apéro.

Jean-Paul et Benoit Droin, Chablis 2018

France 13 %

2,1 g/l | ★★★1/2 | $$$1/2

Code SAQ : 13888125

Les Droin produisent des vins à Chablis depuis près de 400 ans. Le domaine possède 14 vins différents, allant du Petit Chablis au Grand Cru. La cuvée « village » se démarque par son nez légèrement réducteur en ouverture. Un petit passage en carafe suffit à réveiller les parfums. On devine bien les notes de coquillage chaud, d’agrumes et de calcaire. C’est ample tout en restant nerveux et précis. Une très belle bouteille qui fera merveille avec les sushis ou la cuisine indienne.

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

