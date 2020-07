Du soleil ... et de la pluie ce weekend

La fin de semaine sera coupée en deux au Québec: samedi ensoleillé, dimanche pluvieux.

Ce temps sera accompagné par une forte humidité, qui met le sud de la province en alerte vague de chaleur.

Entre 10 et 15 mm de pluie sont attendus dimanche sur la plupart des régions du Québec, qui pourront monter à 20 mm en Abitibi et en Gaspésie, et même 35 mm dans le Saguenay. Ces trois dernières régions verront d’ailleurs la pluie arriver en fin de journée samedi.

Du côté des températures, il faudra compter samedi 28 degrés Celsius à Sherbrooke (humidex 33), 29 degrés à Québec (34) et 31 degrés à Montréal (36).

Dimanche, le thermomètre sera à 29 degrés dans la région montréalaise (38), 31 degrés à Gatineau (40), 26 degrés à Québec (35), 25 degrés à Saguenay (34).

Le reste de la semaine sera identique à dimanche, selon les prévisions : chaud et humide, avec une probabilité importante d’averse toute la semaine.