Jacob deGrom et Yoenis Cespedes mènent les Mets à la victoire

Le lanceur Jacob deGrom n’a alloué qu’un coup sûr et un but sur balles pour mener les Mets de New York vers un gain de 1 à 0 face aux Braves d’Atlanta, vendredi, lors de leur match d’ouverture au Citi Field.

DeGrom a également retiré huit frappeurs sur des prises en cinq manches de travail. C’est toutefois le releveur Seth Lugo qui a empoché la victoire du côté des Mets.

Sur le plan offensif, Yoenis Cespedes a pris les choses en main en septième manche en catapultant une offrande du releveur Chris Martin loin au champ gauche.

Âgé de 22 ans seulement, le lanceur canadien Mike Soroka a eu l’honneur d’obtenir le premier départ des Braves cette saison. L’Albertain a connu une excellente sortie au monticule, n’allouant que quatre coups sûrs en six manches de travail en plus de retirer trois frappeurs au bâton.