La région épargnée par le regain de la COVID-19

Les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches demeurent épargnées par le regain de la COVID-19 depuis une dizaine de jours au Québec. Les stratégies de dépistage massif des deux régions pourraient en partie expliquer ce succès.

Au cours des 10 derniers jours, alors que le Québec enregistrait plus de 1300 nouveaux cas, les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, elles, recensaient à peine 28 tests positifs.

En proportion, si les deux régions ensemble comptent pour 14 % de la population du Québec, elles ne comptent que 2 % des nouveaux cas de coronavirus depuis le 14 juillet.

Dépistage intensif

Même si ce nombre de cas demeure relativement stable dans la grande région de Québec, les dépistages, eux, ont continué d’augmenter. Il pourrait s’agir d’une des raisons expliquant le succès de la région dans le bilan quotidien.

Dans la Capitale-Nationale, c’est une moyenne de plus de 1000 tests quotidiens qui ont été effectués cette semaine. Le volume de tests reste, lui, aussi élevé en Chaudière-Appalaches.

Selon nos informations, des vagues de dépistage auraient eu lieu dans des CPE, des camps de jour ou des entreprises. Plusieurs établissements demanderaient un test de la COVID-19 avant le retour d’une personne qui présente des symptômes, même bénins, une démarche permettant de diminuer les risques de transmission.

Les enquêtes épidémiologiques serrées permettent aussi de réduire le risque de transmission.

« [Ça] nous permet de rapidement enrayer la transmission du virus en isolant tous les cas positifs et les contacts à risque modéré ou élevé pour 14 jours. Notre objectif est alors de prévenir toute éclosion ou, à défaut, de la contrôler pour réduire le nombre de cas secondaires », explique Mathieu Boivin, porte-parole du CIUSSS de la Capitale-Nationale, ajoutant que le respect des mesures d’hygiène par la population joue aussi un grand rôle.

Ces stratégies ont d’ailleurs été saluées par le directeur national de santé publique, Horacio Arruda, lors de son passage dans la région de Chaudière-Appalaches, la semaine dernière.

Embauches

La demande pour les tests est telle que les deux départements de santé publique régionaux sont en voie d’augmenter leur capacité de dépistage pour répondre à l’appétit du public.

« Pour soutenir ces efforts accrus, nous avons lancé récemment une campagne de recrutement afin d’obtenir des renforts en matière de personnel », explique Mathieu Boivin.

35 minutes pour un test sans rendez-vous

Avec la hausse de la demande pour les dépistages dans la grande région de Québec, Le Journal a fait l’exercice mercredi en se présentant à la clinique sans rendez-vous de Place Fleur de Lys. Verdict ? 35 minutes top chrono, de la file d’attente à la sortie du garage.

La réalité de Québec est donc bien loin de celle de Montréal, où des gens ont attendu jusqu’à cinq heures pour se faire tester la semaine dernière en raison du regain du virus ces derniers jours.

Plus de 1000 tests par jour

En fait, tout se fait rondement à la clinique sans rendez-vous, installée dans les garages de Place Fleur de Lys.

À l’arrivée, à 12 h 05, une quinzaine de véhicules font déjà la file dans le stationnement et rapidement, une autre dizaine s’ajoute derrière. Après 15 minutes d’attente, on nous assigne l’une des cinq portes de garage et on nous demande de préparer nos documents. À 12 h 30, nous entrons dans le garage et après quelques questions sur l’état de santé, c’est maintenant l’heure du test. Une trentaine de minutes après l’arrivée, le prélèvement est effectué et on repart aussitôt. Le tout est réglé au quart de tour.

Cette efficacité a permis au CIUSSS de la Capitale-Nationale de réaliser en moyenne plus de 1000 tests par jour cette semaine. En Chaudière-Appalaches, la directrice de la santé publique, Liliana Romero, précisait la semaine dernière que le nombre de tests tournait autour de 350 par jour.

Attente variable

Les délais d’attente, selon les moments de la journée, jouent de 30 minutes à plus d’une heure, selon la demande. Avec rendez-vous, il faut prévoir un délai de 24 à 72 heures pour la prise de rendez-vous et le test.

« Ces délais d’attente varient quotidiennement en fonction des sollicitations contextuelles de nos installations : une semaine sera moins achalandée, alors que la suivante le sera davantage, en raison, par exemple, de consignes gouvernementales de dépistage ciblé », explique Mathieu Boivin, porte-parole du CIUSSS.

Quant aux résultats, il faut prévoir de 24 à 48 heures avant de les obtenir autant à Québec qu’à Lévis, un délai qui peut lui aussi fluctuer selon la demande.

Peu de cas dans la région

Depuis les 10 derniers jours

Capitale-Nationale

Cas: 19

Décès: 5

Chaudière-Appalaches

Cas: 9

Décès: 0

Ensemble de la province