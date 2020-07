La réinvention de Taylor Swift

Sur son album surprise Folklore, Taylor Swift se réinvente... pour le mieux. En s’associant pour la première fois avec des ténors de la musique indie, l’indiscutable étoile la plus brillante du show-business américain offre le meilleur album de sa carrière.

Taylor Swift n’a jamais vraiment craint d’aller voir ailleurs. Après des débuts fracassants dans le country, n’avait-elle pas déjà bifurqué vers la pop commerciale avec l’immense succès que l’on sait ?

Personne n’avait cependant pensé que celle qui avait fait danser la planète avec son irrésistible Shake It Off oserait un virage aussi radical que cette transition vers une « indie folk/pop de chambre/bonjour les fans de Lana Del Rey » opérée sur Folklore, un album qui a, en outre, été entièrement composé et enregistré pendant le confinement.

Pour y arriver, Tay Tay n’a pas craint de cogner à de nouvelles portes. C’est ainsi qu’Aaron Dessner, multi-instrumentiste et producteur issu du groupe indie The National, est venu apporter la touche orchestrale raffinée qui se retrouve derrière onze des seize titres de l’album.

Reconnaissable dès les premières notes de chaque chanson à laquelle il a participé, la signature sonore distinctive de Dessner se moule avec une étonnante aisance à l’univers de Taylor Swift, dont le chant n’a jamais été aussi à fleur de peau. Ensemble, ils forment un duo aussi improbable qu’efficace.

Tout autant que Justin Vernon (Bon Iver), qui vient donner la réplique à la chanteuse dans la chanson de rupture Exile, un des nombreux moments forts de Folklore.

Elle refait aussi équipe sur quatre titres avec Jack Antonoff, son principal complice du précédent Lover, avec qui elle garde en vie le volet pop de sa personnalité artistique.

À maturité

Ce huitième album de Taylor Swift est sombre, rempli de ses habituelles histoires d’amours perdus, mais il dévoile une artiste en pleine maîtrise de son art et de ses émotions.

Là où elle aurait autrefois réglé ses comptes en déchirant sa chemise, Swift préfère poser un regard serein et mature sur ses déconvenues sentimentales et autres, comme elle le fait sur la poignante et impeccable Cardigan ou la déchirante Hoax.

Elle s’échappe un peu sur Mad Woman, où elle sert un avertissement sans équivoque à son ancienne maison de disques, avec qui elle se bat pour récupérer les droits de ses anciennes chansons : « Je ne lâcherai pas le morceau ».

L’incartade est brève. Dès le titre suivant, la délicate Epiphany, elle reprend un ton plus solennel. Du reste, il faut noter que Swift ne pige plus autant son inspiration dans son journal personnel et qu’elle n’hésite pas à se mettre dans la peau de personnages réels (The Last Great American Dynasty) ou fictifs (Betty).

Certes, à 16 pièces et plus d’une heure de musique, Folklore aurait mérité un ou deux coups de ciseaux pour éviter d’en diluer l’effet, mais un constat s’impose néanmoins : les nouveaux habits musicaux de l’impératrice Swift lui vont à ravir.

Folklore de Taylor Swift

★★★★1/2