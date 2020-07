Le hockey comme vous ne l’avez jamais consommé

Devant l’impossibilité d’accueillir des partisans dans les amphithéâtres lors des séries éliminatoires, la Ligue nationale de hockey (LNH) veut saisir l’occasion pour offrir une expérience complètement unique à ses téléspectateurs.

À bien des égards, la diffusion des matchs de hockey sera propulsée à un autre niveau cet été.

D’abord, une série d’écrans LED et de moniteurs seront positionnés autour de la surface glacée, surplombant des plateformes. En s’amusant avec la vidéo et le son, mais aussi en essayant de nouvelles choses en ce qui a trait à l’éclairage, la ligue promet que chaque match offrira une expérience et un look différents. Et vous retrouverez tout de même certains éléments qui vous étaient familiers à l'intérieur des arénas.

«Nous avons contacté toutes les équipes [qui joueront]. Nous avons leurs chansons et leur sirène de but. Nous savons aussi quelles vidéos elles utilisent pour motiver la foule», a révélé le responsable du contenu de la LNH, Steve Mayer, dans une vidéo publiée jeudi soir par le circuit Bettman.

«Nous avons aussi fait appel aux partisans de chaque équipe. Nous diffuserons des vidéos qui les impliquent et qui reproduisent les chants uniques à chaque amphithéâtre.»

Au total, 32 caméras seront employées lors des diffusions, soit une douzaine de plus qu’à l’habitude. Une JITACAM, soit une caméra installée sur un long bras qui sera positionnée au-dessus des gradins de la section inférieure du stade, offrira aux partisans «un point de vue unique et un aperçu incroyable de la vitesse de notre sport», a mentionné Mayer.

L’expérience auditive sera évidemment tout autre : plus que jamais auparavant, les sons émis par les bâtons, les patins, la glace, la rondelle et les joueurs seront perceptibles. La LNH mettra en place un délai de cinq secondes dans les diffusions pour censurer le langage grossier qui ne conviendrait pas à tous les auditoires et pourrait faire mal paraître les joueurs ou les entraîneurs.

Pour combler le silence dans les estrades, la LNH aura accès à la librairie d'EA Sports, producteur du jeu vidéo NHL. Celle-ci contient une vaste sélection de bruits visant à reproduire la réaction de la foule dans toutes sortes de situations sur la glace.

Les amateurs de hockey pourront expérimenter pour la première fois cette façon revampée de consommer le hockey le 28 juillet alors que trois matchs préparatoires auront lieu, dont l'affrontement opposant le Canadien de Montréal et les Maple Leafs de Toronto qui sera présenté à TVA Sports.