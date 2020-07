«Le temps d’une paix» : Denys Paris, l’inoubliable Ti-Coune

Portrait du Québec de l’après-Première Guerre mondiale, «Le temps d’une paix» ne mourra peut-être jamais dans le cœur des téléspectateurs d’ici.

Denys Paris, qui a marqué les esprits dans la peau de George-Aimé «Ti-Coune» Belleau et son frère jumeau Amédée, s’étonne de constater qu’encore aujourd’hui, des adolescents lui parlent de ces deux rôles mythiques.

«Les professeurs d’histoire disent aux jeunes d’écouter "Le temps d’une paix", parce que ça raconte notre histoire remarque Denys Paris. Il y a aussi beaucoup d’immigrants qui regardent la série pour connaître le Québec. Une fois, un ouvrier syrien est venu chez moi et, en me voyant, a figé. Il m’a demandé si j’étais comédien, si je jouais dans "Le temps d’une paix", et il m’a dit que c’était son émission préférée...»

Denys, comment vous étiez-vous préparé à jouer le rôle de George-Aimé (Ti-Coune) à l’époque?

«Pierre Gauvreau (l’auteur) avait écrit le rôle en pensant à moi. Je n’avais pas passé d’audition. Il me faisait énormément confiance. Dans la première année, le personnage était très silencieux. Puis, j’ai commencé à faire des sons. Je m’étais renseigné, j’étais allé à l’Hôpital Louis-H. Lafontaine pour m’informer sur les handicapés mentaux de l’époque. Ti-Coune s’exprimait beaucoup par des sons et des cris, et j’ai intégré ça. Parfois, avant certaines scènes, comme celle du viol de Noëlla dans la grange, le réalisateur Yvon Trudel me donnait des indications comme : "Je veux que tu fasses brailler trois millions de personnes!". D’autres fois, il me disait de ne pas trop en faire.»

Vous dites même que Radio-Canada recevait des lettres scandalisées en lien avec votre personnage...

«Les deux premières années de la diffusion, en 1980 et 1981, tout le monde pensait que Radio-Canada avait engagé un vrai handicapé mental. Quand j’avais fait "Chez Denise" ou "Le clan Beaulieu", auparavant, les gens me reconnaissaient dans la rue, mais là, ils ne faisaient pas le rapport, puisque c’était un rôle de composition et que j’étais beaucoup maquillé, avec les yeux rouges. Je n’étais plus un acteur, j’étais un vrai handicapé mental! Alors, Radio-Canada a commencé à me faire donner des entrevues, et Pierre Gauvreau, pour casser cette image-là, a créé le personnage d’Amédée, qui venait expliquer d’où venait Ti-Coune.»

Est-ce que le rôle de Ti-Coune a été limitant pour le reste de votre carrière? Avez-vous l’impression d’être demeuré identifié à ce personnage?

«Tout le monde pense ça, mais ce n’est pas vrai. Après, j’ai fait "Sous le signe du lion" (deuxième mouture, en 1997), une autre série extraordinaire, qui devrait aussi être rediffusée, à mon avis. J’ai fait 15 ans de télévision sur 42 ans de métier, mais j’ai joué dans 75 productions au théâtre. J’ai été gâté au théâtre, les metteurs en scène m’ont donné des rôles fabuleux. La télévision, je peux m’en passer, mais pas le théâtre. J’ai une carrière en théâtre, beaucoup, et en doublage. Je suis habitué qu’on me demande de faire des imitations, dont celle qu’on me demande le plus souvent, celle de Janine Sutto (sourire). Et j’ai enseigné pendant 17 ans à l’École supérieure de théâtre de l’UQAM.»

Vous avez 65 ans. Au fil des ans, vous avez dit adieu à plusieurs camarades de travail. Plusieurs acteurs du «Temps d’une paix» sont maintenant décédés...

«C’est dur. J’ai perdu Nicole (Leblanc, alias Rose-Anna, décédée en 2017), qui était ma grande sœur, et Andrée Lachapelle (alias Marie-Thérèse, décédée l’automne dernier), qui était ma mère spirituelle. J’étais comme son fils adoptif, je passais mes réveillons de Noël chez elle. Je suis le dernier de ses amis à l’avoir vue. Ç’a été très, très dur. Je commence à m’en remettre. Pierre Dufresne et Jean Besré (Joseph-Arthur), aussi. Jean Besré, je devais aller manger à L’Express avec lui le lendemain soir de son décès. Je dis toujours que je suis un record Guinness de deuils...»

«Le temps d’une paix», du lundi au mercredi, de 17 h à 19 h, à ICI ARTV.