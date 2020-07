Les Blue Jays commencent la saison avec une victoire

Cavan Biggio a volé la vedette lors du premier match de la saison des Blue Jays de Toronto, vendredi soir, au Tropicana Field. Le joueur de deuxième but a cogné un circuit de trois points pour mener les siens vers un gain de 6 à 4 face aux Rays de Tampa Bay.

Le joueur de 25 ans a étiré les bras en cinquième manche, alors que Danny Jansen et Bo Bichette étaient sur le sentier. Biggio avait également croisé le marbre lors de la manche précédente sur un simple de Randal Grichuk.

Des ballons-sacrifices de Rowdy Tellez et de Teoscar Hernandez avaient permis aux Jays de prendre une avance de 3 à 0 en quatrième manche.

Le lanceur Hyun Jin Ryu a effectué ses débuts dans l’uniforme torontois. Le Sud-Coréen de 33 ans, qui a signé une entente de quatre ans de 80 millions $ avec les Jays en décembre, a connu un bon début de match. Il a alloué un premier point en quatrième manche sur un double de Mike Brousseau. Lors de la manche suivante, il a concédé un circuit de deux points à Yoshi Tsutsugo.

En quatre manches et deux tiers, Ryu a accordé quatre coups sûrs et trois buts sur balles. Il a également réussi quatre retraits sur des prises. Le releveur Jordan Romano a obtenu la victoire tandis que Ken Giles a signé le sauvetage. Le partant des Rays Charlie Morton a quant à lui été chassé après quatre manches et a encaissé la défaite.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par la solidarité envers le mouvement de dénonciation des injustices raciales. Les joueurs des Jays ont tous posé un genou au sol, comme la plupart des joueurs des Rays.

Six nouveaux cas

À propos de la COVID-19, le baseball majeur a annoncé, vendredi, que quatre joueurs et deux membres du personnel ont obtenu un résultat positif au courant de la dernière semaine.

Le circuit Manfred a également révélé qu’il y a avait eu 99 cas positifs depuis qu’elle a instauré des tests de salive, soit le 27 juin dernier. Il a y eu 32 640 tests, ce qui signifie que 0,3 % de ceux-ci se sont avérés positifs. Seulement deux équipes n’ont vu aucun de leurs membres être infecté par le virus.

Dans cette veine, il importe de signaler que l’État de la Floride a pour sa part annoncé vendredi plus de 12 000 nouveaux cas, ce qui porte son total à plus de 400 000 en cinq mois. La région de Tampa Bay a d’ailleurs signalé 1862 cas de coronavirus et 21 décès dans la journée.

En dépit de la situation, le baseball majeur continue d’aller de l’avant avec des mesures strictes, dont l’absence de spectateurs. Samedi après-midi, dès 15h, les Blue Jays visiteront à nouveau les Rays. Matt Shoemaker devrait être au monticule pour la formation torontoise tandis que Ryan Yarbrough a obtenu le départ pour les locaux.