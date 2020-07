PGA : Double égalité en tête à l’Omnium 3 M

L’Américain Michael Thompson a rejoint son compatriote Richy Werenski en tête de l’Omnium 3 M en enregistrant un pointage de 66 (-5) lors de la deuxième ronde, présentée vendredi à Blaine au Minnesota.

Après avoir signé une excellente première ronde de 63 (-8), Werenski a enchainé avec une carte de 67 (-4).

Les deux Américains présentent des cumulatifs de 130 (-12) et n’ont qu’un seul coup d’avance sur leurs compatriotes Tony Finau et Talor Gooch. Le Chinois Xinjun Zhang est aussi dans la course, lui qui présente un pointage 132 (-10) après 36 trous.

Photo AFP

Après avoir impressionné jeudi à ses débuts dans la PGA, l’Albertain Aaron Crawford a connu une deuxième ronde difficile. Celui qui est habituellement caddie sur le circuit a commis trois bogueys pour conclure la journée à 74 (+3). En recul de 58 places avec un cumulatif de 143 (+1), il n’a pas été en mesure de se qualifier pour les rondes de la fin de semaine.

En bonne position au terme de la ronde initiale, l’Ontarien David Hearn et l’Albertain Roger Sloan ont aussi glissé au classement et ont été victimes du couperet. Sloan a joué 73 (+2) vendredi tandis que Hearn a obtenu un pointage de 74 (+3).

Michael Gligic a été le seul Canadien à se qualifier pour les rondes finales. L’Ontarien a enregistré trois oiselets et un boguey à sa deuxième sortie pour un total de 68 (-3). Il pointe au 51e rang, à 10 coups de la tête avec un cumulatif de 140 (-2).

Photo AFP

Woods renonce au tournoi de Memphis

Tiger Woods a annoncé vendredi qu’il ne participera pas au Championnat mondial de golf de Memphis, qui aura lieu du 30 juillet au 2 août. L’ancien numéro un mondial préfère poursuivre sa préparation en vue du Championnat de la PGA, premier tournoi majeur de l'année, qui est prévu du 6 au 9 août à San Francisco.

La semaine dernière, à son premier tournoi sur le circuit depuis le mois de février, Woods a conclu au 40e rang au tournoi Memorial, à Dublin en Ohio.