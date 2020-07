Photo courtoisie

À l’aube de la construction du nouveau quartier à usages mixtes à la tête des ponts, Cocité Lévis plonge dans l’été avec la création d’une place éphémère festive et accessible à tous. Jusqu’au 11 octobre, tous les jours à midi (sauf le mercredi) vous pourrez profiter de ce lieu de rencontre invitant à la détente et à la gourmandise, les deux pieds dans le sable ! Situé sur la route Marie-Victorin (secteur Saint-Nicolas) tout près du fleuve Saint-Laurent, cet espace sécuritaire et adapté aux mesures de distanciation sociale est le nouvel endroit pour un moment estival sympathique. Outre des aires de repos à l’ombre, une plage de sable, un quai en bois et vagues ondulantes ainsi qu’un belvédère offrant aux passants une vue sur le site du projet Cocité, L’Escale Cocité accueille le camion de cuisine de rue lévisien reconnu de La Cuisine du Marché, restaurant situé tout près du projet, pour sustenter les petits comme les grands appétits.

Double médaillé d’or

La distillerie des Appalaches, de Lévis, a réalisé une première récemment en étant la seule distillerie canadienne à remporter l’or dans deux catégories différentes au concours réputé Gin Masters de Londres. Le Kepler Premium (à droite sur la photo) a raflé les honneurs dans la catégorie Microdistillerie pour une deuxième année consécutive. Pour sa part, le Kepler Réserve (à gauche) a obtenu la récompense dorée dans la catégorie Gin vieilli dès sa première nomination. Celui-ci s’est également fait remarquer avec une médaille de bronze à la San Francisco Spirits Competition, au grand bonheur de Dave Ricard et ses deux associés, Kevin Pelletier et Raphaël Lessard. Les gins Kepler et le spiritueux d’érable -40 (lancé tout dernièrement) sont en vente dans plus de 150 points de vente de la SAQ à travers le Québec et sur saq.com

Golftown à Lévis

Le club de golf de Lévis offre à ses membres et aux golfeurs et golfeuses de la Rive-Sud, depuis le début de la saison 2020, les services d’une grande boutique Golftown (photo). Par ailleurs, le nouveau conseil d’administration du club est composé de Jean-Claude Arbour, président (qui succède à André Matte qui occupait la présidence depuis 3 ans) ; Lawrence Sirois, secrétaire et Clément Boucher, trésorier. Les autres administrateurs sont Simon Roy, Gilles Gaudreault, François Ouellette et Mathieu Maranda. Serge Boucher est le directeur général du club de golf de Lévis depuis 7 ans.

Anniversaires

Jean Claude L’Abbée (photo) ex-président du conseil d’administration de l’Aéroport international Jean-Lesage, éditeur et chef de la direction du Journal de Québec de 1982 à 2006, 70 ans... Jennifer Lopez, chanteuse et actrice américaine, 51 ans... Mikaël Kingsbury, skieur acrobatique québécois, 28 ans... Patrice Bergeron, joueur de centre des Bruins de Boston (LNH), 35 ans... Anna Paquin, actrice d’origine canadienne, 38 ans... Geneviève Néron, comédienne et actrice québécoise, 45 ans... JiCi Lauzon, humoriste, comédien et acteur, 66 ans... Yves Duteil, chanteur français, 71 ans.

Disparus

Le 24 juillet 2015. Yves Mercure (photo) 60 ans, ancien président de la FTQ-Construction de 2008 à 2011... 2016. Marni Nixon, 86 ans, chanteuse et comédienne américaine... 2014. Roger Blay, 76 ans, comédien québécois que l’on a pu voir dans les téléséries Duplessis, Riel, L’héritage ainsi qu’au cinéma (Joyeux calvaire)... 2013. Garry Davis, 91 ans, militant pacifiste américain... 2011. David Servan-Schreiber, 50 ans, neuropsychiatre et écrivain français... 2011. Jean-Claude Miller, 71 ans, barman au Colisée de Québec (et pour Expocité) depuis 1971... 2005. Jacques Francœur, 80 ans, journaliste, éditeur et propriétaire de journaux québécois... 2001. Claude Allaire, 48 ans, journaliste sportif au Journal de Québec pendant 23 ans.