Pressées par Trump, les autorités sanitaires vantent « l’importance de rouvrir les écoles »

L’organisme fédéral américain de santé publique a mis à jour ses conseils sur l’école durant la pandémie en faisant nettement peser la balance en faveur d’un retour en classe des élèves à la rentrée, un positionnement adopté après une demande directe de la Maison Blanche.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie de coronavirus

• À lire aussi: L’école du fils de Trump ne rouvrira pas totalement à la rentrée

• À lire aussi: La flambée des contaminations fait repartir le chômage à la hausse

Rouvrir à 100%, 50% ou pas du tout à la rentrée est le débat, souvent vif, qui agite les milliers de « districts » scolaires des États-Unis alors que le coronavirus a encore contaminé un million d’Américains depuis 15 jours. Et comme nombre de sujets de société dans le pays gouverné par Donald Trump, le choix de rouvrir ou de fermer est très politique, depuis que le président a demandé aux écoles de rouvrir complètement.

« On ne peut pas empêcher indéfiniment 50 millions d’enfants d’aller à l’école », a redit Donald Trump jeudi.

« Nous devons aux enfants de notre pays de prendre nos responsabilités et de tout faire pour baisser le niveau de COVID-19, pour qu’ils puissent retourner à l’école en sécurité », a dit le directeur des CDC, Robert Redfield, vendredi.

De nombreuses villes ont tranché du côté d’une rentrée virtuelle, comme Houston et Los Angeles, ou hybride comme New York. En banlieue de Washington, le comté de Montgomery a décidé que les élèves ne reverraient pas leur école avant... le 29 janvier.

Les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) avaient initialement publié des consignes mettant en avant les risques du retour à l’école, et les précautions à prendre. Mais le vice-président avait annoncé le 8 juillet qu’ils reverraient leur copie.

Dont acte jeudi, avec la publication d’une page intitulée: « L’importance de rouvrir les écoles cet automne ». Les CDC maintiennent que la réouverture n’est pas une bonne idée en cas de circulation active du virus localement.

Mais ils ne donnent pas de critère chiffré pour évaluer l’épidémie au niveau local. Robert Redfield a seulement dit qu’au-dessus de 5% de tests positifs dans un comté, on pouvait parler de « foyer ».

« Pas réponse à tout »

Les experts des CDC soulignent désormais que les enfants courent peu de risque de tomber gravement malades de la COVID-19, et qu’en revanche, les préjudices à court et long termes des fermetures aux niveaux social, émotionnel, comportemental, économique et académique étaient « bien connus et importants ».

« La fermeture prolongée des écoles porte préjudice aux enfants », écrivent les CDC, en particulier pour les enfants sourds et aveugles.

Les écoles étaient mal préparées à l’enseignement à distance lors du confinement, et les élèves mal suivis, déplorent les CDC, citant une étude de l’université de Washington.

Les inégalités entre familles riches et pauvres se sont creusées. Une étude sur 800 000 élèves a montré que les enfants avaient tous ralenti leurs progrès en mathématiques après mars 2020, mais que le retard était plus grand chez ceux des quartiers pauvres.

Pire, les maltraitances des enfants cloîtrés chez eux sont sans doute moins visibles. À Washington, une étude a constaté une baisse des signalements de maltraitances de mars à avril, mais des cas plus graves d’enfants battus aux urgences.

« Les meilleures preuves disponibles dans les pays ayant ouvert leurs écoles indiquent que la COVID-19 pose des risques faibles aux enfants en âge d’aller à l’école, en tout cas dans les zones à faible transmission communautaire, et suggèrent qu’il est peu probable que les enfant soient des vecteurs importants de propagation du virus », concluent les CDC.

Une étude publiée la semaine dernière par une revue des CDC montrait pourtant qu’en Corée du Sud, si les enfants de moins de 10 ans transmettaient moins le virus que les adultes, ce n’était pas le cas des enfants de 10 à 19 ans.

« Nous devons faire preuve d’humilité et admettre que nous n’avons pas encore réponse à tout », a commenté vendredi Anthony Fauci, directeur de l’Institut des maladies infectieuses et l’un des experts les plus connus du pays.