Saguenay–Lac-Saint-Jean: nouvelle campagne promo pour les hôteliers

L’Association des hôteliers du Saguenay–Lac-Saint-Jean lance une nouvelle campagne promotionnelle pour inciter les gens à réserver leur chambre d’hôtel directement auprès de l’hôtelier.

Réserver une chambre d’hôtel avec un téléphone intelligent n’a jamais été aussi facile. Est-ce toutefois toujours payant pour les hôteliers? La réponse est non!

Les hôteliers doivent remettre de 25 à 35 % en commission aux différentes plateformes.

À l’hôtel Le Montagnais de Saguenay, c’est plus de 100 000$ qui sont perdus annuellement au profit des grandes plateformes comme Expédia ou Trivago. Pour le propriétaire, il est important de stimuler l’économie locale et d’acheter directement auprès des hôtels.

«Cet argent nous permettrait de faire plus de rénovations et de donner de meilleures conditions à notre personnel», a expliqué Jean-Benoit Gilbert, copropriétaire de l’hôtel Le Montagnais de Saguenay.

On peut avoir l’impression que les prix sont moins élevés sur les grandes plateformes, alors que c’est faux. En parlant directement à l’hôtelier, on peut également avoir un meilleur service.

«Quand vous réservez auprès de l’hôtel, vous allez avoir le même prix et, en plus, on va vous offrir un meilleur service. Une attention pour un anniversaire ou une surprise dans la chambre pour un anniversaire de mariage. On ne vous donnera pas ça avec la plateforme en ligne», a fait savoir Anne-Marie Boudreault, directrice générale de l’Association des Hôteliers du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Selon l’Association, c’est une relation amour-haine avec les grandes plateformes. Les géants permettent la visibilité à l’international, alors qu’ici, au Québec, on pourrait passer directement par l’hôtel. En réservant au moyen d'un téléphone intelligent, on peut penser réserver sur le site de l’hôtel, alors qu’on est redirigé vers une grande plateforme.

Habituellement, à cette période de l’année, le taux d’occupation des hôtels de la région devrait être près de 95%, alors qu’il se situe actuellement entre 45 et 55%.