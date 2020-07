Saint-Alexis-des-Monts: une mésaventure qui sème toute une frousse

SAINT-ALEXIS-DES-MONTS | La nuit a été courte pour Linda St-Germain. La mère a vécu, jeudi, les heures les plus pénibles de sa vie. Après des recherches intensives, ses deux jeunes de 9 et de 12 ans ont été retrouvés à une vingtaine de kilomètres de la maison familiale, qui est située à Saint-Alexis-des-Monts, en Mauricie.

«Le temps de ma vie s'est arrêté. Quand les deux jeunes sont arrivés, ils ont dit: "Enfin, on est à la maison". Je les ai pris dans mes bras», a-t-elle relaté avec émotion, vendredi, à la caméra de TVA Nouvelles.

Partis en vélo dans le voisinage, les garçons se seraient perdus. Ils ont roulé pendant des kilomètres pour essayer de retrouver leur chemin.

«Ils essayaient de trouver leurs repères. Ils étaient fatigués, ils avaient faim. Ils paniquaient et voyaient que le temps avançait. Un des deux pleurait», a dit Mme St-Germain.

C'est dans la municipalité voisine de Saint-Édouard-de-Maskinongé que les deux jeunes ont été retrouvés. Soulagés et le sourire aux lèvres, les premiers répondants ont mis fin aux longues recherches en milieu de soirée, jeudi.

D’ailleurs, Saint-Alexis-des-Monts est dotée d'une équipe de sauvetage hors route qui dessert la MRC de Maskinongé. Avant même l’arrivée des policiers, les pompiers avaient commencé les recherches.

«On a installé notre poste de commandement. On avait commencé à fouiller un rayon de 300 mètres. Les sentiers de VTT, mes gars les connaissaient. On éliminait au fur et à mesure», a raconté Raymond Beaudoin, qui est directeur du Service des incendies de Saint-Alexis-des-Monts.

Cette expertise en recherche et en sauvetage est une fierté pour le maire de Saint-Alexis-des-Monts. Michel Bourassa était sur place, jeudi, pour les recherches.